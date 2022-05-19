Zaharova, Hadrut’taki Surp Haç Kilisesi’nin Azerbaycanlılar tarafından tahrip edildiğinden habersiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, gazetecilerle brifing sırasında yakın gelecekte Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesine yönelik pratik çalışmalara başlamanın mümkün olacağını umduğunu ifade etti.

Rus yetkilisinin sözlerine göre aynı zamanda sınırıdaki istikrarlı durumu ve güvenliğini artıracak adımlar atılmalı.

Bu konu, Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının Duşanbe’deki üçlü toplantısında ele alındı.

Zaharova’ya göre, her türlü sınır olaylarının önlenmesi için sınır belirleme komisyonunun çalışmalarına erkenden başlanması gerekiyor.

Zakharova, açıklamasında “Bu çerçevede, sınır bölgelerinde istikrarlı bir atmosfer sağlamak için temas gruplarının kurulması da dahil olmak üzere güven artırıcı mekanizmalar oluşturmak mümkün olacaktır” dedi.

Gazetecilerden biri Azerbaycan’ın Ermeni kültürel ve dini mirasına karşı gerçekleştirdiği vandallık eylemlerine dikkat çekerek Hadrut’taki Surp Haç Ermeni kilisesinin haçı kaldırıldığını ve Ermenice yazıların silinmesini hatırlatarak Zaharova’ya böyle olaylara nasıl yaklatıklarını sordu.

Zaharova söz konusu olaydan habersiz olduğunu belirterek genel olarak bu tür hadiselerden kaçınmak için UNESCO başta olmak üzere uluslararası ilgili kurumların müdahele etmesi gerektiğini ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI