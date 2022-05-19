Yeniköy Jazz Günleri başlıyor

Yeniköy Jazz Günleri başlıyor. Festival bu yıl 24-29 Mayıs arasında yapılacak.

Yeniköy Jazz Günleri 24 Mayıs’ta Merih Akoğul’un 1980-1990 arasında çektiği caz fotoğraflarından oluşan sergiyle başlıyor. Sergi ilk kez 24 Mayıs–7 Haziran arasında Avusturya Kültür Ofisi’nde gezilebilecek. Sergide Keith Jarrett’tan Oscar Peterson’a, Paco de Lucia’dan Hermeto Pascoal’a, Dave Brubeck’ten Stan Getz’e, John Abercrombie’den Charles Lloyd’a, Süheyl Denizci’den Okay Temiz’e kadar caz dünyasının önemli müzisyenlerinin 30 adet fotoğraf yer alıyor.

İlk konser Akustik Latin Trio’dan

Festivalin ilk konserini, 26 Mayıs Perşembe akşamı Apartıman Yeniköy’ün ev sahipliğinde, Sibel Köse, Kamil Erdem ve Serdar Barçın tarafından oluşan Akustik Latin Trio verecek. Konser, saat 20.30’da başlayacak.

Dostlukları uzun yıllara dayanan üç müzisyen, ortak tutkuları olan cazın geniş yelpazesinde, farklı coğrafyalardan ve ağırlıklı olarak Güney Amerika ülkelerinden seçtikleri şarkıları seslendirecekler. Geniş ölçüde doğaçlamaya yer verdikleri performanslarındaki en belirgin özellik ise grup içindeki müzikal iletişim.

Avangard Folk ilk kez festivalde

Müzik ve enstrüman dünyasının önemli isimleri Arto Tunçboyacıyan, Cenk Erdoğan, Derya Türkan ve Kağan Yıldız, ilk kez Yeniköy Jazz Günleri kapsamında bir araya geliyor.

Konserler, Avusturya Kültür Ofisi’nin güzel bahçesinde olacak.

Festivalin biletleri Mobilet üzerinden temin edilebilir.

Agos