Mirzoyan: Azerbaycan’ın teklifinde kabul edilemez bir şey yok ama…

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan temaslar için bulunduğu Brüksel’de bir açıklama yaptı. Mirzoyan Bakü yönetiminin Ermenistan’a ilettiği anlaşma teklifi ile ilgili olarak Azerbaycan’ın önerdiği noktalarda Ermeni tarafı için kabul edilemez bir şey olmadığını, ancak teklifte olası bir barış anlaşmasının tüm gündemine ve mevcut sorunların tümüne değinilmediğini söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan yunları söyledi:

“Barış süreci vizyonumuzu sunduk. Ve Azerbaycan’ın önerdiği noktalarda Ermeni tarafı için kabul edilemez bir şey olmadığını başından beri söyledik, ancak bu noktalar beklenen barış anlaşmasının tüm gündemine, bütününe dokunmuyor. Bu bağlamda Dağlık Karabağ’daki hak ve güvenliğin yanı sıra Dağlık Karabağ’ın statüsünü tartışmak bizim için önemlidir”

Mirzoyan şöyle devam etti:

“AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlığı’nın görev süresi içinde barış anlaşması müzakerelerinin sürdürülmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Şu ana kadar Azerbaycan’dan bu konularda olumlu bir cevap duymadık. Ancak bu müzakereleri mümkün kılmak için çaba sarf edildiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla bölgemizdeki hazırlığımızın, barışa bağlılığımızın ve bölgedeki sürekliliğimizin altını çizebilirim. Ancak bunun için iki tarafın da istekli olması gerekiyor”

Öte yandan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanması halinde bu anlaşmanın uygulanmasını destekleyeceğini söyledi.

Borell bir soru üzerine konuyla ilgili olarak şunları söyledi.

“Bu anlaşmaya varılabilirse gerçekten çok minnettar oluruz. Ve bu anlaşmayı gerçekten iyi niyetle talep etmeleri için iki tarafla da görüştük. Henüz bundan çok uzağız. Ama bu gerçekleşirse, Avrupa Birliği anlaşmanın uygulanmasını desteklemek için elinden gelen her türlü yardımı yapacaktır”

Agos