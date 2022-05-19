Litvanya Cumhurbaşkanı’nın Ermenistan’a resmi ziyaretinin gündemi belli oldu

19-20 Mayıs tarihlerinde Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, eşi Diana Nausediene ile Ermenistan’a iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ermenistan Dışişleri Bakanalığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturyan ve Gitanas Nauseda, 20 Mayıs’ta Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın konutunda yapılması planlanan resmi karşılama töreninin ardından baş başa bir görüşme gerçekleştirecek, ardından iki heyetlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapılacak.

Ermenistan ve Litvanya Cumhurbaşkanları basına açıklama yapacak.

Litvanya Cumhurbaşkanı başkanlığındaki heyet, Ermeni Soykırımı kurbanlarını anmak için Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret edecek ve Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nü ziyaret edecek.

Litvanya Cumhurbaşkanı’nın resmi ziyaret çerçevesinde Başbakan Nikol Paşinyan ve Parlamemto Başkanı Alen Simonyan ile görüşmesi planlanıyor.

Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’nda Gitanas Nauseda, Tüm Ermeniler Katolikosu Hazretleri II. Karekin tarafından ağırlanacak.

Litvanya Cumhurbaşkanı başkanlığındaki heyet, Mesrop Mashtots adlı Matenadaran’ı da ziyaret edecek.

ERMENİ HABER AJANSI