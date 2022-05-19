Ermenistan Rum toplumu, Pontus Rum Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu

Ermenistan’daki Rum toplumu 1916-1922 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen Pontus Rum Soykırımı’nın kurbanları anısına saygı duruşunda bulundular.

Armenpress’in aktardığı bilgilere göre anma töreni Yerevan’ın Noragavit semtindeki St. Gevorg Kilisesinde düzenlendi.

İlk kez anma töreni kilisede yapıldı ve ayinle eşlik edildi.

Ermenistan ve Artsakh (Karabağ) Rum cemaatinin önderi Eduard Polatov yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Biz küçük bir ulus olarak önce geleceğe bakmalıyız. Ermeni, Rum ve diğer küçük halklar, küçük milletlerin hayatta kalması için büyük bir hançer gerektiğini anlamalıdır. Küçük uluslar güçlenmeli. Türkiye ile sorunu olan diğer tüm küçük devletler seslerinin duyulmasını istiyorsa birleşik cephe oluşturmalı, varlıkları için bir arada olmalılar.”

Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nin ulusal azınlıklar için eğitim ve kültür merkezi başkanı Avag Hakobyan ve Yerevan’daki “Ponti” Rum cemaati başkanı Eduard Mihaylov da dahil olmak üzere törene katılanlar, Yunan Soykırımı kurbanlarının anısına kilisede mum yaktılar.

Ermenistan 24 Mart 2015 tarihinde Pontus Rum soykırımını resmen tanımıştı.

ERMENİ HABER AJANSI