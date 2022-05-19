Ermeni Vakfı başkanından 500 bin TL rüşvet istediği iddia edilen polislere takipsizlik

Rüşvet iddiasında 3 polisin ismi geçerken sadece 2 polise soruşturma açılmış

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu’ndan otomobiline takılan emniyet plakası nedeniyle 500 bin TL rüşvet istediği iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 3 polisten 2’si hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Bedros Şirinoğlu’nun yaklaşık 8 yıldır yanında çalışan koruma amiri polis memuru S.T., iddiaya göre; Ermenistan- Azerbaycan savaşının başlaması üzerine emniyetin tahsis ettiği araca yasal olmamasına rağmen emniyet plakası takıp, mavi şerit koydu. Süreç devam ederken S.T., Şirinoğlu’na giderek taktıkları plaka ve mavi şerit nedeniyle Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü E.S. ile Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı E.E.E’nin yarım milyon TL istediğini aksi durumda yasal işlem başlatacağını söyledi. Bunun üzerine E.E.E ile bir görüşme yapan Şirinoğlu, “Biz koruma amirinize şaka yaptık” yanıtını aldı.

Yaşananlar üzerine olaydan haberdar olan Koruma Şube Müdürü A.S. bir tutanak tutarken, Şirinoğlu’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yazdığı mektup sonrası bakanlık polisler hakkında soruşturma başlattı.

Takipsizlik kararı kesinleşti

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine ( https://halktv.com.tr/halktv-ozel/ermeni-vakfi-baskanindan-rusvet-isteyen-polislere-takipsizlik-677321h ) göre Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 2 polis hakkında takipsizlik verildi.

Rüşvet iddiasında 3 polisin ismi geçerken sadece 2 polise soruşturma açılmış olduğu görüldü.

Takipsizlik kararının kesinleştiği öğrenildi.

T24