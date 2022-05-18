TBMM Başkanı Başkanı Şentop Şuşa’yı ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, başkent Bakü’de gerçekleştirilen Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı’nın ardından Karabağ’ı ziyaret etti. Başkan Şentop, Ermenistan işgalinden kurtarılan, Azerbaycan’ın ‘kültür başkenti’ Şuşa şehrini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Şuşa’daki Cıdır Ovası, Şuşa Kalesi ve şehir meydanı gibi tarihi ve kültürel yerleri gezen Şentop, ziyaretinin ardından Azerbaycan’dan ayrılmak üzere Fuzuli Uluslararası Havalimanı’na doğru hareket edecek. Milliyet Gazetesi