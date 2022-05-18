‘Taşıdıklarımız’ sezon finalini yapıyor

Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın, ilk gösterimini Nisan 2020’de yaptığı dans performansı ‘Taşıdıklarımız’, 23 Mayıs Pazartesi Alan Kadıköy’de sezon finalini yapıyor. Saat 20.30’da başlayacak olan gösterimin biletleri Mobilet’ten temin edilebilir.

2020 Şubat ayında provaları başlayan, Mayıs’ta seyirciyle buluşması planlanırken pandemi nedeniyle iki kez ertelenen, Francisco Camacho’nun koreografisini yaptığı ‘Taşıdıklarımız’ [The things we carry] ilk gösterimini 29 Nisan Dünya Dans Günü’nde, Moda Sahnesi’nin ‘Sahneden Naklen’ programı kapsamında canlı yayınlanmıştı. Performans, bu sezon son kez 23 Mayıs’ta, Alan Kadıköy’de izleyici karşısına çıkıyor.

‘Taşıdıklarımız’, Avrupa’nın en Batı ve en Doğu uçlarını temsil eden iki dans kumpanyasını; koreograf Franscisco Camacho ve organizasyonu Eira ile, Çıplak Ayaklar Kumpanyası’ndan dansçılar Leyla Postalcıoğlu, Mihran Tomasyan ve müzisyen Berke Can Özcan’ı bir araya getiriyor.

Dans gösteriminin tanıtım metninde şu ifadeler yer alıyor: “Kökleri iki farklı liman şehrine dayanan bir yaratıcı ekip, birbirine uzak gelenek ve milliyetler, taban tabana zıt sosyo-kültürel gerçeklikleri düşününce, ortaya çıkan eserin de bu özellikleri bir şekilde yansıtmasından daha doğal bir şey olamaz. Bu performans, gezginliği, göçebeliği, hem hayatta kalma hem de alışılmış olunan hayat tarzı modeli için şartlar yaratma pratiğini ele alarak ilerliyor. Taşıdığımız şeyler aslında ihtiyacımız olan şeyler mi? Bizi hayatta tutan şeyler mi bunlar? Yoksa hiç sorgulamadan kabul ettiğimiz hayatı devam ettirmemizi sağlayan şeyler mi? Sonucu olmayan hareketleri, ne kadar keyfi olduklarını fark etmeden yapıp duruyor muyuz, yoksa onlar olmadan boşluğun yavaşça içeri süzüleceğini bildiğimiz için mi tekrar ediyoruz bunları? Hayat laboratuvarının ipleri tamamen elimizde mi, yoksa kararlarımız, bütün tecrübemizi sorgulamamıza sebep olacak yüzleşmeyi erteleme biçiminden başka bir şey değil mi?”

Künye

Oyun: Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Eira

Sanat Yönetimi: Francisco Camacho

Yaratım ve Performans: Leyla Postalcıoğlu, Mihran Tomasyan, Berke Can Özcan

Işık Tasarım: Cem Yılmazer

Kostüm Tasarım: Selen Hayal

Işık Uygulama: Utku Kara,Yasin Gültepe

Ses Uygulama: Berkant ‘Doktor’ Kılıçkap

Afiş: Alican Tezer

Foto: Mustafa Erdoğan, Kam stüdyo

Asistanlar: Carlota Lloret, Selim Cizdan

Teaser: Muhtar Pattabanoğlu

Agos