Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan ile üçlü zirveyi dışlamıyor

Moskova, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin üçlü bir toplantı yapmasını dışlamıyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Karabağ’a çözüm arayışları çerçevesinde Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan üçlü zirvesinin mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

Rudenko “9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım’da varılan üst düzey üçlü anlaşmaların her düzeyde uygulanmasına yönelik sistematik çalışmaya devam ediyoruz. Liderler sürekli temas halinde. Gerekirse yüz yüze görüşme yapılacağını da dışlamıyoruz. 12 Mayıs’ta Duşanbe’de Sergey Lavrov, BDT Dışişleri Bakanlığı çerçevesinde, Azerbaycan ve Ermenistan’ın ortaklarıyla yapılan müzakerelerde Bakü ve Yerevan arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili tüm konuları ele aldı.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI