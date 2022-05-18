Pera Müzesi ve istos işbirliğiyle: Yunan Film Günleri İstanbul’da

Yunanistan’dan EMEIS Kültür Kolektifi ve Türkiye’den istos film ile istos yayın’ın ortaklığında ilki yapılacak olan Yunan Film Günleri, ülke sinemasının 1960’lardan 80’lere uzanan döneminden seçilmiş filmleri yenilenmiş kopyalarıyla İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak.

Yunanistan Sineması’nın özgün ve ödüllü filmlerin gösterileceği Yunan Film Günleri, 7-12 Haziran arasında Pera Müzesi’nde yapılacak. Theo Angelopoulos’un ‘Yeni Yunanistan Sineması’nın doğuşu’ olarak gösterilen 1970 yapımı filmi ‘Anaparastas’ [Tatbikat] ile açılışını yapacak Yunan Film Günleri’ndeki gösterimlere katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz olacak. Yunanistan sinemasından film profesyonellerini İstanbul’da ağırlayacak etkinliğin konuklarından biri de Angelopulos’un ‘Büyük İskender’, ‘Leyleğin Geciken Adımı’, ‘Sonsuzluk ve Bir Gün’, ‘Ulis’in Bakışı’ filmlerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu filmi ‘Bulutları Beklerken’in senaristi Petros Markaris olacak.

Yeni Yunanistan Sineması’nın doğuşu

Theo Angelopoulos’un bir tutku suçu haberinden yola çıkarak cinayetin işlendiği köyde ve olayın tanıkları eşliğinde çektiği ‘Tatbikat’, 60’lar ve 70’lerde Almanya’ya işçi göçünün yaşandığı ülkenin sosyoekonomik portresini derinden çiziyor. Tamamı amatör oyunculardan oluşan ve gazeteci rolünde Angelopoulos’un oynadığı film, Berlinale’den FIPRESCI Ödülü ile dönmüş, Selanik Film Festivali’nde En İyi Sanat Filmi, En İyi Yeni Yönetmen, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Görüntü ve Yunan Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Film ödüllerini kazanmıştı.

Etkinlik kapsamında İstanbul’a gelecek Markaris, açılış gecesi ‘Tatbikat’ın sunuşunu yapacak.

Agos