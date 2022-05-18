Müzeler Haftası nedir, hangi müzeler saat kaça kadar açık, hangi müzeler ücretsiz?

Müzeler Haftası, her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor. Bu hafta bazı müzeler ücretsiz gezelebilecek. 8-24 Mayıs tarihleri arasında hangi müzeler ücretsiz olacak? Müzeler haftasında müzeler saat kaça kadar açık olacak?

Müzeler, bu dünya mirasını aydınlatan, koruyup geleceğe aktaran kurumlar olarak kültürel yaşamda büyük önem taşıyor. Günlük hayata fazla dahil edilemeyen müzelere dikkat çekmek, ilgiyi artırmak ve sosyal hayatın içine taşımak amacıyla her yıl Müzeler Haftası etkinliği düzenleniyor. Müzeler Haftası her yıl Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından “Uluslararası Müzeler Günü” olarak kabul edilen mayıs ayının 18’inci gününden başlayarak bir hafta kutlanıyor.

Müzeler haftasında hangi müzelere giriş ücretsiz olacak? Müzeler haftasında müzelerin çalışma saati kaç?

Müzeler haftasında müzeler saat kaça kadar açık?

“Medeniyetlerin Beşiği” olarak tanımlanan Anadolu, binlerce yıllık tarihi ile ev sahipliği yaptığı muhteşem kültürel mirasa sahip onlarca paha biçilemez müze barındrıyor. 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası bu yıl da dopdolu geçecek. Müzeler Haftası kutlamaları vesilesiyle gece 23:00’e kadar açık olacak ve normal kapanış saati sonrasında da ücretsiz gezilebilecek 39 müze belirlendi.

Müzeler haftasında hangi müzeler ücretsiz?

MÜZELER GECESİ ETKİNLİĞİNE DAHİL OLAN MÜZELER:

Adana Müzesi

Amasya Müzesi

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Ankara Etnografya Müzesi

Antalya Müzesi

Alanya Müzesi

Side Müzesi

Demre Likya Uygarlıkları Müzesi

Aydın Müzesi

Burdur Müzesi

Bartın Amasra Müzesi

Çorum Müzesi

Edirne Müzesi

Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi

Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi

Gaziantep Arkeoloji Müzesi

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

Hatay Arkeoloji Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbul Ayasofya Müzesi

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

İzmir Arkeoloji Müzesi

İzmir Atatürk Müzesi

İzmir Efes Müzesi

İzmir Ödemiş Müzesi

Kahramanmaraş Müzesi

Kastamonu Müzesi

Kocaeli Müzesi

Konya Mevlana Müzesi

Konya Karatay Çini Eserler Müzesi

Mardin Müzesi

Mersin Müzesi

Muğla Fethiye Müzesi

Muğla Marmaris Müzesi

Niğde Müzesi

Sivas Müzesi

Sinop Müzesi

Şanlıurfa Müzesi

Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi

Müzeler Haftasında yukarıda listelenen müzeleri ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Diğer günlerde de çoğu müzeyi bir yıl boyunca sınırsız ve ücretsiz ziyaret edebilmek için MüzeKart+ edinebilirsiniz.

MÜZEKART+ NEDİR?

Ziyaretçiler, MüzeKart+ ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı 350’den fazla müze ve örenyerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret etme hakkına sahip oluyor.

MÜZEKART+ FİYATI NEDİR?

Satın alınan ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan Müze Kart’ın 2022 fiyatı Türk vatandaşları için 60 TL olarak belirlendi.

MÜZEKART+ NASIL ALINIR?

Ziyaretçiler, “Türkiye’nin Müzeleri” uygulaması ile üyelik oluşturarak, müze ve örenyeri girişinde oluşturacağı kod ile kartı anında kullanmaya başlayabiliyor. Üyelik oluşturulmayan durumlarda MüzeKart’ın kargo ile ulaşmasının beklenmesi gerekiyor. Ayrıca “www.muzekart.com” adresinden müzekart sahibi olmakiçin başvuruda bulunabilirsiniz. Müzekart’a belirli müze ve örenyeri başvuru noktalarından kimliğinizi ibraz ederek alabilirsiniz.

MÜZEKART+ ÖĞRENCİ İNDİRİMİ VAR MI?

MüzeKart+’ın öğrenci indirimi bulunmamaktadır.

MüzeKart+, Topkapı Sarayı içerisinde bulunan Harem Dairesi, Aya İrini Anıtı, Efes Örenyeri içerisinde bulunan Yamaçevler , Göreme Açıkhava Müzesi içerisinde bulunan Karanlık Kilise, Sedir Adası ve İstanbul Sinema Müzesi geçerli değil, bu yerler ziyaret için ayrıca bilet alınması gerekiyor.

Cumhuriyet Gazetesi