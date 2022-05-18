Masonlar, hangi siyasi adreste oturuyor?

Tamer KorkmazEkonomi profesörü Remzi Sanver, 2010-2013 döneminde ‘Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın (Kuruluş: 1909) “Büyük Üstadı” idi. * Günümüzde, Fransa Bilimsel Araştırma Ulusal Merkezi’nde görev yapıyor. Galatasaray Spor Kulübü’nde de Yönetim Kurulu Sözcüsüdür. Galatasaraylılığı ve Masonluğu babadan geliyor. Yirmi yaşında Mason locasına girmiş! * Sanver, 19 Ekim 2010 tarihinde katıldığı Teke Tek’te Fatih Altaylı’nın “Atatürk 1935’te Masonluğu neden yasakladı?” sualine şu cevabı vermişti: “Aslında, konu Atatürk’ün masonluğu yasaklamış olması değildir… Dönemin şartlarına baktığımızda dünyada artan bir faşizm var… Türkiye’deki yönetim de merkezileşiyor… Bütün örgütlü yapılar ya kapatılıyor ya da kendisini kapatıyor. Bu süreçten masonluk da nasibini almıştı… O dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya bir masondur, kardeşimizdir. Bize örgütlü faaliyeti sürdürmenin mümkün olmadığı haberini verdi. Masonluk Türkiye’de kapatılmadı… Gelen bu bilgi üzerine, kendisini kapattı… Hatta o dönemin Mason yöneticileri bir açıklama yapmışlardı: ‘Bizim umdelerimiz (ilkelerimiz) CHP’de zaten bulunduğundan kendimizi kapatıyoruz’ dediler. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden çalışmaya başladık; mallarımızı geri aldık… 1935-1948 arası, uyku dönemidir… Bu ara süreci, Atatürk’ün mason karşıtlığı olarak görmemek gerekir… Mesela, 1930’da Masonların elit toplantısı İstanbul’da yapıldığında, Atatürk bu toplantıya başarı dileklerini gönderdi… Masonluğa karşıt olsaydı, zaten bu 1935’e kadar da sürmezdi… Kaldı ki, Atatürk döneminin masonlarına baktığımızda; bunların neredeyse tümünün Türkiye’ye Atatürk’le gelen dönüşümü ve de Cumhuriyet değerlerini destekleyen insanlar olduğunu görürüz…” KISSADAN HİSSE Buradan, 13 yıl boyunca görünüşte “kapalı kalan” mason locasının gizlice faaliyetini sürdürdüğü sonucunu çıkarmak zor değildir. Bununla birlikte, Mösyö Remzi Sanver’in 2010’da söyledikleri arasında yer alan çarpıcı bir cümleye özellikle zum yapmak gerekiyor. -Nedir? “Masonluk umdelerinin CHP’de vücut bulması” bahsidir. * İttihat Terakki Cemiyeti, 1906’da Masonlar tarafından kuruldu. Hedefi, Osmanlı İmparatorluğunu yıkmaktı ve bunu da gerçekleştirdi. * CHP, İttihat Terakki çizgisinin devamıdır. Mason “Büyük Üstadı” Sanver’in sözleri bir anlamda bunun itirafıdır. SAHİBİNİN SESİ Günümüzde: CHP’nin Zillet İttifakındaki ortağı, Akşener’in İYİ –Rol Kesen- Partisi’dir. İP Genel Başkanı Akşener’in üç hafta önce yani 27 Nisan’da; 31 Mart Vakasına (13 Nisan 1909) gönderme yapması boşuna değildir! * 1909’daki 31 Mart İsyanının faturası haksız yere Sultan İkinci Abdülhamid’e çıkarılmış ve Osmanlı Padişahı 27 Nisan 1909’da devrilmişti. Dört kişilik Meclis-i Mebusan heyeti, “hal” kararını Padişah’a bildirmişti. Bu dörtlü; Ermeni Aram, Selanik Mebusu Yahudi Emanuele Carasso, Bahriye feriği Laz Arif Hikmet ile Draç Mebusu Arnavut Esad Toptani’dir… Meral Hanım’ın 27 Nisan’daki sözleri, onun bu Şer Dörtlüsü’nü pek sevdiğinin işaretidir! O sözleriyle Erdoğan’a “Sultan Abdülhamid Hatırlatması!” yaptığı da aşikârdır. SENE: İKİ BİN ON ÜÇ Locaefendi’sinin aracılığıyla 1996’da İçişleri Bakanı yapılan Meral Akşener; vaktiyle “Bir gün herkes Hocaefendi’yi anlayacak. Ne mutlu, onu şimdiden anlayana” diyordu! * 1909 Meral’in Locaefendi’si Fetullah’ın “aslında bir Gizli Kardinal olduğu gerçeğini ortaya çıkaran” rahmetli Aytunç Altındal’dı. Altındal’ın 18 Kasım 2013’teki ölümü halen şüphelidir! * 2013, Türkiye’deki Baronsal Gladyo’nun iki kez (Haziran ve Aralık’ta) iktidarı devirmeye teşebbüs ettiği yıldır. Mason biraderlerden oluşan Gladyo, ilkinde DHKP-C’yi ikincisinde FETÖ’yü sahaya sürdü. İki derin operasyonun berhava oluşunun da Akşener’i “çok üzdüğünü” tahmin etmek güç değildir. * CIA’e çalışan FETÖ’cü kaçaklardan Emre Asla Uslanmaz, twitter’da (19 Temmuz 2013) Meral Akşener’e “Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurduk” diye yazmıştı! SİYASİ AKTRİS Akşener’in babasının ailesi İnönü’cü idi… Kendisi, baba tarafını çok aştı; CHP ile “Stratejik Ortak oldu! 27 Nisan’daki konuşmasına damga vuran İttihat Terakki sevdası, CHP ortaklığıyla cuk oturuyor! LOCAEFENDİ’NİN SOYAĞACI Galatasaraylı Remzi Sanver, henüz beş yaşındayken (1975); Fetullah mason locasına kaydolmuştu. * Fetullah’ın annesinin gerçek ismi Rabin’dir. Annesi Rabin, “Edirne Müdafii” olarak da bilinen Mehmet Şükrü Paşa’nın (1857-1916) ailesindendir. “Mason” Mehmet Şükrü Paşa’nın atalarının yüzyıllar önce İspanya’dan Türkiye’ye (Edirne) göç eden Sefarad Yahudilerinden olduğuna dair ciddi iddialar vardır. * İkinci Abdülhamid’i tahttan indirenlerden Emanuele Carasso da bir Sefarad Yahudisi idi! Yeni Şafak