Kilise çanına tapanlar

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|ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)
Haber, algı ve propaganda üçlüsü millette şuur bırakmaz insanı, “iyiyi ve kötüyü” ayırt edemez hale getirir.
Amaç da budur!
Yani “haberi” yöneten dünya halklarını da yönetir.
Bay Kemal’in “Canan yüreklidir, Canan bizimdir” sözüne bu açıdan bakmak lazım.
Kılıçdaroğlu, bir küfürbaz için bu lafları boşuna etmedi.
‘Yargıtay’ kararı üzerinden Reis’e yönelik ‘algı’ çalışması yaptı.
Yargıtay’ın bu kararı kavga halindeki CHP’ye tutkal olmuştur.
Kadın devleti “katil” ve “soykırımcı” ilan etti, Atatürk’ün askeri olmayı içine sindiremedi.
Kılıçdaroğlu, DHKP-C militanı gibi davranan bu kadını niye savunur?
Kadın, Atatürk Havalimanı’nın “park” yapılmasına da karşı.
FETÖ’cü Emre Uslu emretti, CHP harekete geçti. FETÖ’cü Uslu yaptığı çağrıda “On bin kişiyi yığ oraya bakalım park yapabilecekler mi?” deyince Kaftancıoğlu harekete geçti. Yargıtay ne hikmetse kadına, PKK’ya verdiği destekten ceza vermedi.
Makama “galiz küfürler” ettiği için ceza verdi.
Reis’e yapılan hakaret cezasız kalamazdı…
Aynı lafları ben Bay Kemal’e etsem darağacına çekilirim!.
Kaldı ki bu lafları kim kime söylerse ceza alır, bu sözler bazı yörelerde cinayet sebebi sayılır!
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Kaftancıoğlu’nun göklere çıkardığı Sakine Cansız, bebek katili PKK’nın kurucusudur. “İnandığınız Allah’ınız sizin de belanızı versin!” diyen Canan’a kimin cesaret verdiği belli.
Şimdi de tuvaletleri dikizleyen sapıklar türedi.
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