İran, takas yoluyla Türkmenistan’dan Ermenistan’a doğalgaz taşımaya hazır

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, kendi ülkesinin Türkmen gazını takas sistemiyle Ermenistan’a taşımaya hazır olduğunu belirtti.

Cevad Uci bunu Ermenistan Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ile görüşme sırasında dile getirdi.

İranlı yetkili konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkmenistan’dan Ermenistan’a gaz nakliyatı konusunda görüşmeler başladı ve gaz şebekesinin yüksek kapasitesi sayesinde bu konuda yakında iyi sonuçlar alacağız. Bugünkü görüşmelerde gaz ve petrokimya ihracatının artırılması ve karşılıklı ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi konusunda anlaştık.”

Gnel Sanosyan ile yaptığı görüşmede Cevad Uci, Ulusal İran Gaz Şirketi’nin komşu Ermenistan’a gaz ihracatını artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

2004 yılında İran’ın Ermenistan’a 20 yıl süreyle gaz ihraç edeceği ve buna karşılık İran’ın Ermenistan’dan elektrik ithal edeceği temelinde bir değişim anlaşması imzalanmıştı iki ülke arasında.

Ermenistan Kamu Radyosu