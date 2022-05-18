Fransa’nın Montpellier kentindeki büyük bir parka Ermenistan’ın adı verildi

Fransa’nın Montpellier Belediye binasının yakınındaki büyük parka Ermeni-Fransız dostluğunun bir işareti olarak Ermenistan adı verildi.

Ermenistan’ın Fransa Büyükelçiliği, parkın açılışının Montpellier Belediye Başkanı Mikael Dellafos ve Ermenistan’ın Fransa Büyükelçisi Hasmik Tolmajyan tarafından yapıldığını bildirdi.

Büyükelçi Tolmajian, Montpellier Kent Konseyi’ne ve Belediye Başkanı Dellafos’a kentin merkezi parklarından birine Ermenistan’ın adını verdiği için teşekkür etti. Bunun, Fransa’nın tarihi Languedoc bölgesi ve Kilikya Ermeni Krallığı arasında aktif temasların kurulduğu Orta Çağ’a kadar uzanan Ermenistan ve Montpellier arasındaki güçlü dostluğa bir saygı duruşu olduğunu vurguladı. Bu bağlamda büyükelçi, son Ermeni kralı Levon V Lusinyan’ın Montpellier kentinde nasıl ağırlandığından da bahsetti.

Büyükelçi, Artsakh halkını ve haklarını savunmak için 2020 savaşından sonra Artsakh Cumhuriyeti’nin tanınmasına ilişkin bir kararı kabul ettiği için Belediye Başkanı Dellafos’a ve belediye meclisine teşekkür etti.

Etkinlikte Yeğişe Charents’in şiirleri, Charles Aznavour ve diğer bazı Ermeni yazarların şarkıları seslendirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/18/Fransa-Montpellier-Ermenistan/231250