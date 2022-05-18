Ermenistan’ın başkentinde Dünya Ticaret Merkezi kurma projesi Paşinyan’a sunuldu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dünya Ticaret Merkezleri Birliği Müdürü Robin van Puyenbrock, “RENSHIN” Kentsel Gelişim Yatırım Şirketi Kurucusu Eduard Marutyan ve şirket Müdürü Levon Kasparov’u kabul etti.

Görüşmede, Başbakan’a Yerevan’da Dünya Ticaret Örgütü tarafından da onaylanan bir Dünya Ticaret Merkezi kurma projesi sunuldu. Projenin avantajları, iş ortamı için oluşturulacak şartları ve imkanları ayrıntılı olarak sunuldu.

Başbakan Paşinyan, hükümetin projeyle ilgilendiğini belirterek, proje uygulama olanaklarını değerlendirmek ve gereken adımlardan oluşan bir “yol haritası” geliştirmek için ilgili kurumlarla yakın gelecekte görüşmelere devam etmeyi teklif etti.

ERMENİ HABER AJANSI