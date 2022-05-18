Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan Azerbaycan’a yalanlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bir kez daha yayılan yanlış bilgileri reddeden bir açıklama yaptı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın 17 Mayıs’ı 18 Mayıs’a bağlayan gece, Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğu kesiminde bulunan Azerbaycan askeri mevzilerine Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait birliklerin çeşitli kalibreli ateşli silahlardan ateş açtığı yönündeki açıklama yanlış bilgidir.”
Açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırında durum nispeten sakin ve Ermenistan silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu vurgulandı.
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