Eğitimci Gazeteci Yazar Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal ,İnönü Ortaokulunda “Ermenilerin yaptığı soykırımları anlattı. “Yüreğim İrevan’da Kaldı”romanını tanıttı. Kaynak: Eğitimci Gazeteci Serdar Ünsal Öğrencilerle Buluştu Okul Kütüphanecilik kolu adına düzenlenen programla ilgili olarak bilgi veren Okul kütüphanecilik kolu öğretmeni Ayhan Bulut ve Müdür yardımcısı Ercan Aydemir, , “Kütüphanecilik kolu olarak yöresel yazarlarla farkındalık yaratmak amacıyla bu programı düzenledik. Amacımız öğrencilerimizin Iğdırlı yazarları tanıması tanışmasıdır. Serdar Ünsal Hocamızın yazdığı bu romanda Ermeni meselesine değiniyor. Ermeni yalanlarını öğrencilerimiz iyi bilmelidir.”dedi. İnönü ortaokulu kütüphane salonunda öğrencilere seslenen Serdar Ünsal ,”Geleceğimiz olan siz gençleri sevgi ile,Iğdır’da eğitime büyük katkı sağlayan İnönü Ortaokulu yönetici ve öğretmenlerini sevgi ile selamlıyorum. Türk Milleti tarih boyunca kimseye soykırım yapmamıştır. Ermeniler 1.5 milyon insan öldü diyor hani nerde bu insanlar. Ermenilerin yaptığı katliamın toplu mezarı Türkiye’nin her yerinde var. Ermenilerin 1915-20 yıllarında yaptığı katliamın aynısını torunları 1992 yılında Hocalı’da yaptı. Ermeniler yalanlarla insanları uyutuyor. Ermeniler yalanlarla çocuklarını yetiştiriyor onların her biri Türk düşmanı olarak yetişiyor. Bizler ise çocuklarımıza yaratandan ötürü insan sevgisi aşılıyoruz. Hiçbir zaman kin ve nefreti öğretmiyoruz. Geleceğimiz olan siz gençler bu gerçekleri görün ve bilin kendinizi çok iyi yetiştirin ki Ermeni diasporasının yalanlarına cevap verebilesiniz. Iğdır’da Ermeniler Oba,Gedikli,Hakmehmet, Küllük, Koçkıran köylerinde katliam yapmışlardır. Azerbaycan’da Erivan’da katliam yapmışlardır. Bunları maalesef Avrupalılar görmüyorlar ”dedi. Yüreğim İrevan’da Kaldı” romanını öğrencilerine tavsiye eden ve okumalarını sağlayan Türkçe öğretmeni Ayhan Bulut ve Müdür yardımcısı Ercan Aydemir, ‘e teşekkür ederim diyen Serdar Ünsal, daha sonra romanı okuyan öğrencilerin sorularını cevapladı. Öğrencilerin” Ermeni diasporası karşısında biz neler yapıyoruz ”sorusuna cevap veren Ünsal,”Bizler geçmişi çabuk unutan bir milletiz.Gelecekte Ermeni diasporasına en iyi cevabı geleceğimiz olan siz gençler olarak okuyup bilgi ile cevap vereceksiniz.Şimdiden çalışmaya başlayabilirsiniz İlk işiniz çevrenizde bulunan yaşlı insanlarla röportaj yapmak olsun baba ve dedelerinden duydukları Ermeni mezalimini anlatsınlar dinleyin not alı bunları ileride hayata atıldığınızda İngilizceye çevirip Avrupa ülkelerine dağıtın gelecekte sizler bu ülkede öz sahibi olacaksınız. O zaman bu tarihi gerçekleri daha iyi anlatabilirsiniz. ”dedi. Serdar Ünsal romanı hakkında şunları söyledi:” Yüreğim İrevan’da Kaldı.”Gerçek yaşanmış bir hikaye, daha doğrusu baba annemin İrevan’dan Ermenilerin saldırısı sonucu kaçışlarının hikayesi, İrevan’dan Aras nehrine oradan İran’a İran’dan Türkiye’ye Iğdır’a gelip bin bir zorluklarla yaşamaya çalıştığı bir yaşam öyküsü. Babaannem İrevan’da evini, sevdiklerini , babasını bırakarak kocasıyla kızıyla İran’a kaçarken Ermeniler tarafından Aras nehrinde kocasının vurulmasını ölünceye kadar unutamadı. İşte Ermeni mezalimini en iyi şekilde bu romanda anlatmaya çalıştım. Ermeniler sözde soykırım yalanlarını bu senede ortaya attılar. Bu romanda Ermenilerin gerçek yüzünü herkes bir daha yakından görmüş olacaktır. Kısacası okuyucu, Yüreğim İrevan’da Kaldı” romanında Vatana,İrevan’a,(Erivan’a)hasret ölenlerin hikayesini ,Ermenilerin yaptığı zulmü, Ermenilerin 1920 yılında İrevan’ da yaptıkları vahşeti Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, bir Hocalı faciasının benzerini okuyacak, hüzünlenecek ,üzülecek ..Kendinden bir şeyler bulacaktır.“ Serdar Ünsal daha sonra öğrenciler ” Yüreğim İrevan’da Kaldı.”kitabını imzaladı. https://www.akishaber.com.tr/egitimci-gazeteci-serdar-unsal-ogrencilerle-bulustu-107154h.htm