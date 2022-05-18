Bir barış ve keşif romanı

İstanbul temalı kitaplarıyla tanınan yazar Tolga Gümüşay’ın kaleminden “Veli”, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı.

“Veli”, 1920’lerde işgal altındaki İstanbul’da yaşayan bir gencin hikâyesini anlatıyor.

Yazar Tolga Gümüşay yeni kitabı ile ilgili şunları söyledi:

“İki yıl önce başlayan salgınla birlikte insanlar evlerine kapanırken, biz Veli’yle birbirimize kapandık. Bir asırlık zaman farkını erittik, kol kola Pera’yla Beşiktaş arasında gittik, geldik…

Müslüman, Rum, Ermeni, Rus, Yahudi dostlar edindik. Düşmanlıktan barış, yokluktan umut var ettik. Veli, Galata Köprüsü’nde ayakkabı boyarken rastladığı Rus göçmeni Valentina’ya beslediği saf sevgiden, yoksul İstanbul’un kadim güzellikleriyle büyülenmekten, Çanakkale’de şehit babasının mektuplarını dönüp dönüp okumaktan, rüzgârını arayan bir uçurtma gibi ufukta umut aramaktan hiç vazgeçmedi.

İşgal yıllarının sert esintilerine kimi zaman göğsünü siper etti, kimi zaman onları arkasına alıp yükseldi. Ve yüzyıl sonrasının İstanbul’unda bahar çiçekleri açarken, yazarından helallik isteyerek filinta gibi bir roman haline geldi. Artık Veli önce sizlere sonra da yüce gönüllü okurlara emanet… Yolu da bahtı da açık olsun!”

Harika yolculuklar, unutulmaz serüvenler!

Hikâye Anlatıcısı olarak bilinen Cengis Asiltürk, “Metropolis Hikâyeleri” adlı kitabında yer alan eserlerinin çoğunu, 2011 yılında evinden olabildiğince erken kaçıp, oraya elinden geldiğince geç saatlerde dönebilmek amacıyla sığındığı Hacıosman-Yenikapı hattı metro trenlerinde ve metro istasyonlarında hiç dışarı çıkmadan 16 saat yolculuklar yaparak bir haftada yazmış.

“Metropolis Hikâyeleri” adlı kitaptaki durum hikâyelerinin birçoğu harika yolculuklar, unutulmaz serüvenlerle dolu. Hikâyelerin kimilerinde hikâye yazarı Sait Faik Abasıyanık insanlar arasında ansızın gözümüze çarpıyor, onu hemen tanıyoruz…

Okuyucular, kendilerini şaşırtıcı hikâyeler içinden geçiren ve onları adeta bir dil büyücüsü gibi anlatan Asiltürk’ün bu eserini kolay kolay ellerinden bırakamayacak… Bunlar gerçekten insanı büyüleyen hikâyeler.

Borges’in “Yedi Gece”si…

Jorge Luis Borges’in 1977 yazında Buenos Aires’te yaptığı yedi konuşmadan oluşan “Yedi Gece” haziran ayında Can Yayınları’nda.

“Yedi Gece”, aslında bir kitap olarak düşünülmemiş. Bu konuşmaların korsan kayıtları dolaşmaya, gazetelerde parçalar halinde yayımlanmaya başlayınca kitaba dönüştürülmüş.

Buenos Aires’in yaz akşamlarında edebiyat, tarih, kültür, bellek üzerine yapılan o haftalık sohbetlerin samimiyeti dolayısıyla kitaba sinmiş.

“Yedi Gece”nin yedi konu başlığı şöyle: Dante’nin İlahi Komedya’sı, Kâbuslar, Binbir Gece Masalları, Budizm, Şiir, Kabala, Körlük.

Her doktor biraz Sherlock Holmes olmalı

Prof. Dr. Derya Uludüz, “Gençliğin Sırrı Beyinde” kitabında tıpkı bir dedektif gibi insanın karmaşık yapısını dikkate alarak sağlığı bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek olası hastalıkları ortadan kaldırmanın yollarını anlatıyor.

Beyin sağlığını koruduğunuzda vücut sağlığınıza da kavuşacağınızı belirten Prof. Dr. Uludüz sağlık için ipuçlarını yakalamanın tek yolunun bütüncül sorgulayıcı tıp yöntemini kullanmak olduğunu vurguluyor.

Yeni Çıkanlar

Ruha iyi gelen kitap

Psikiyatr Kemal Sayar ile eğitimci Sadettin Ökten’in uzun soluklu sohbetlerinden oluşan yeni bir kitap var elimde: Dem Bu Demdir Saat Bu Saat.

Düşünce dünyamızın bu iki önemli temsilcisi iyiliği, güzelliği, doğruluğu, ahlâklı ve adil olanı ararken yan yolara sapıyor, başka bir deyişle sohbete kaybolmayı göze alarak başlıyor ve o yolda yüreklerinin peşinden gidiyorlar. Yanlarına büyük şairleri, sanatkârları, fikir insanlarını da alarak kuşkusuz…

Okur olarak bizler de bir yandan tadına doyulmaz bir sohbete tanıklık ediyor, bir yandan da her sayfada şifa bulduğumuzu, ruhumuzun biraz daha onarıldığını hissediyoruz.

İlahi kahramanların dünyasına renkli bir bakış

Maya Mitolojisi, Aztek Mitolojisi, Türk Mitolojisi, Kafkas Mitolojisi ve Babil Mitolojisi’nden sonra Yunan Mitolojisi ile kadim medeniyetlerin gizemli dünyasının kapıları aralanmaya devam ediyor.

Bu kitap insanlığın nereden geldiğini, ölümden sonra nereye gittiğini, tanrıların, yarı tanrıların ve sayısız ölümlü kahramanın yaratılış hikâyelerini ve yaşamlarını anlaşılır bir dille bir araya getiriyor.

Yunan Mitolojisi ile Antik Yunan’ın mitolojik evrenine keyifli bir giriş yapacaksınız!

Burcu Camcı ve Leonidas Galariotis’in yazdığı “Yunan Mitolojisi” Karakarga Yayınları’ndan çıktı.

Kim Ne Okuyor?

◊ Yazar Hatice Meryem, Abdülhak Şinasi Hisar’ın “Geçmiş Zaman Edipleri” adlı eserini okuyor.

◊ Yazar İbrahim Altun, Lev Nikolayeviç Tolstoy’un “Anna Karenina” adlı klasik eserini okuyor.

◊ Televizyon programcısı Hilal Solmaz, Celal Kadri Kınoğlu’nun “Armağan” adlı romanını okuyor.

◊ Yazar Vedat Özdemiroğlu, Anton Çehov’un “Seçilmiş Hikayeleri” adlı kitabını okuyor.

Hürriyet Gazetesi