2025 İznik turizmi için önemli

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Açık Kapı Toplantıları / Felsefe Söyleşilerinin 2021-2022 döneminin son etkinliği, “İznik Gölü Bazilikal Kilise Kazısı ve Hipotezler” başlığında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in konuşmacı olduğu söyleşiyi, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert’in yönetti.

Prof. Dr. Mustafa Şahin, “1850’lerden beri İznik’te su altında kalıntılar olduğu biliniyordu. 1950’lerde bir gazetede haber var. 2014 yılında ise hava fotoğrafıyla belli oluyor. Kıyıdan 50 metre açıklıkta kalan bir kalıntı. Ancak sular küresel ısınmayla çekilince, kalıntıların önemli bir kısmı açığa çıktı. 2016 yılından beri Kültür Bakanlığı izni ve İznik Müze Müdürlüğü başkanlığında ve benim bilimsel danışmanlığımda kazılar yürütülüyor” dedi.

Prof. Dr. Şahin, kalıntılara ilişkin 3 hipotez olduğunu da ifade ederek şunları aktardı:

“Birinci hipotez. Hristiyanlığın en genç şehit olan ismi Aziz Neophytos’la ilgili. Onun adına yapılan kilise olduğu hipotezi. İznik sur dışında Romalı askerler tarafından öldürülüyor. Öldürüldüğü yere bir kilise yapılabileceği biliniyor.

Diğer bir hipotez ise kilisenin altında kayıp bir Apollon tapınağı olabilir mi? Kazılarda bu sorulara cevap da aranıyor. Kazı ilerledikçe bir diğer hipotez daha ortaya çıktı. 1. Ekumenik Konsil burada toplanmış olabilir mi? Sistine şapelinde görünen freskoda göl kıyılarında sur duvarlarının dışında bir yer 1. Konsili tasvir ediyor.”

Konuşmasında 3 hipotezi de destekleyen kanıtları da aktaran Prof. Dr. Şahin, “2025 yılı 1. Ekümenik Konsilin toplanmasının 1700’üncü yılı. 17 rakamı onlar için önemli. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz” dedi.

Prof. Dr. Şahin, sunumunun ardından soruları da yanıtladı.

https://www.bursadabugun.com/haber/2025-iznik-turizmi-icin-onemli-1514353.html