Videodaki Kadın Julia Roberts’ın Kızı mı?￼

İddia şöyle;

Bir Twitter hesabı tarafından 7 Haziran 2020 tarihinde yapılan paylaşımda yer alan videonun Julia Roberts’ın kızını gösterdiği iddia edildi.

Söz konusu iddia hem Türkiye’de hem dünya genelinde çeşitli sosyalmedya kullanıcıları tarafından paylaşılıyor.

Videodaki Kadın Julia Roberts’ın Kızı mı?

Sosyal medyada viral olan videoda “The Girl From Ipanema” isimli şarkıyı söyleyen kadın, Hollywood oyuncusu Julia Roberts’a benzerliği ile dikkat çekiyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı da bu kadının Julia Roberts’ın kızı olduğuna yönelik paylaşımlarda bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Facebook’ta 40 binin üzerinde paylaşım almış durumda ve çeşitli sosyal medya mecralarında da gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak video aslında Ermeni opera şarkıcısı Arpi Petrosyan Alto’yu gösteriyor. Şarkıcının Instagram ve YouTube hesaplarında söz konusu videoya ulaşmak mümkün. Julia Roberts’a benzerliği ile sıklıkla paylaşılan ve iddialara konu olan video 19 Mayıs 2020 tarihinde sanatçının YouTube hesabında paylaşılmış. Arpi, kontraltoya yakın vokalleriyle kısa sürede geniş çaplı ilgi toplamıştı.

Oyuncu Julia Roberts’ın ise iki oğlu ve bir kızı var ve daha önce beraber fotoğraflarını paylaşmış. İddia daha önce India Todaytarafından da analiz edilmiş.

İddia YANLIŞ

Bir Twitter hesabı tarafından yapılan paylaşımda yer alan videonun Julia Roberts’ın kızını gösterdiği iddia edilmişti. Ancak video Ermeni opera şarkıcısı Arpi Petrosyan Alto’yu gösteriyor.

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