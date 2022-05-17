Samsun’da Bulunan Mater Dolorosa Katolik Kilisesi

samsunda yaşayan katolikler için “Mater Dolorosa Katolik Kilisesi” hakında bilgi edinmek isteyen kullanıcılar için “Mater Dolorosa Katolik Kilisesi” ‘nin detaylarını yazımızda bulabilirsiniz.

Elçin Abdik

Samsun‘da bulunan “Mater Dolorosa Katolik Kilisesi” katolikler için hizmette bulunan ve Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı bir ibadet evidir. Bu ibadet yeri birinci dereceden sit alanı olarak tescillenmiş ve koruma altına alınmıştır.

KLİSEYE İZİN VEREN PADİŞAH KİMDİR?

Katolik klisesi V. Murat’ın döneminde onun izniyle 1876 yılında inşa edilmeye başlamıştır.Padişah V. Murat, özellikle Hristiyan inancına büyük saygı göstermiş, Müslüman ve Hristiyan halkların bir arada yaşamalarını istediğini önemle vurgulamış ve bu nedenle 1876’da Samsun’a bir kilise inşa edilmesi için özel bir izin vermiştir.Mater Dolorosa Katolik Kilisesi, muazzam mimarisiyle Samsun’da görülmeye değer tarihi eserler arasında yer alıyor.

KLİSENİN KÖKENİ

Klisenin kökeni 1845 yılında Gürcistan’da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahibin yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalması ve yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız yaşayan, kilisesi olmayan Latin Katolik vatandaşlarla birlikte Samsun’a gelmesiyle başlamıştır.

KLİSENİN MİMARİSİ

Padişahın emri ile 8 metreye 12 metre olan küçük bir kilisenin yapımına başlanmıştır.Kilisenin yapımının 1885’te tamamlanmasından sonra rahiplerin yaşayabilmeleri için kilisenin yanına bir manastır ve Hristiyan ailelere kiralanmak üzere ek bir bölüm yapılmıştır.Kilisenin duvarları fresklerle süslenmiştir.

1998 YILINDA RESTORE EDİLMİŞTİR

Anadolu Kiliseleri baş sorumlusu Peder Ruggero Franceschini, 1998 yılında kilisenin yenilenmesine karar vermiş ve yardım etmiştir. Bu dönemde Romanyalı bir çift olan Elena ve Niko adlı Katoliklerin bu çalışmalara büyük yardımı olmuştur.

https://www.samsungazetesi.com/samsun-gezilecek-yerler/samsun-da-bulunan-mater-dolorosa-katolik-kilisesi-h1274943.html