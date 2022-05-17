Patrik II. Efram Suriye’ye Yönelik Zalim Yaptırımların Kaldırılması Çağrısında Bulundu

KAHİRE – Antakya ve Tüm Doğu Süryani Ortodoks Kilisesi’nin dünyadaki en yüksek lideri Patrik Mar İgnatius II. Efram, Suriye’ye yönelik yasa dışı yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Patrik II. Efram, Mısır’ın Vadi El Natrun kentindeki Logos Merkezinde düzenlenen Ortadoğu Kiliseler Konseyi 12. Genel Kurulu’nun açılış oturumunda yaptığı konuşmada, ekonomik krizin ve ülkelerin tek tek uyguladıkları meşru olmayan haksız yaptırımların, Suriye halkının geçimini etkilediğini, Suriye’yi yoksullukla mücadelede destekleyen ve yardım eden, yaşamın temel ihtiyaçlarının mümkün olanını sağlayan tüm dostlara teşekkürlerini dile getirdi.

Patrik II. Efram ayrıca, Avrupa Birliği’nin Rus Ortodoks Kilisesi’nin başı olan Moskova Patriği Kirill’e yaptırım uygulama niyetini de kınadı ve Suriye’de ve tüm dünyada barış için dua etti.

SANA