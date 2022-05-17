Paşinyan Moskova’da Putin ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin’de özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Ermenistan medyasına yansıyan haberlere göre Putin görüşmeye şu sözlerle başladı:

“Sevgili Nikol Vladimiroviç, ikili gündemdeki konuları ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere sizinle sürekli temas halindeyiz. Bununla birlikte, konular her zaman çoktur, bu da diyalogumuzun yoğunluğunu gösterir. İkili görüşmelerimizin başında, geçen yıl ticarette önemli bir artış gördüğümüzü, yatırımların devam ettiğini ve Azerbaycanlı mevkidaşlarımızla Karabağ sorununun çözümü için aktif olarak çalışmaya devam ettiğimizi belirtmek isterim. Çok fazla konu var, sizinle buluşma ve tüm konuları konuşma fırsatı bulduğum için mutluyum”

Paşinyan da “Sevgili Vladimir Vladimiroviç. Sürekli iletişim halindeyiz, sık sık telefon görüşmelerimiz oluyor. Ekonomi açısından, Mart ayındaki belirli bir düşüşün ardından ikili ekonomik ilişkilerde bir yoğunlaşmanın olduğunu belirtmek isterim. Ermenistan’a yatırım yapmak isteyen Rus işadamlarından da yatırım ilgisi görüyoruz. Rus işadamlarını Ermenistan’a yatırım yapmaya teşvik ettiğinizi biliyorum. Bunun için teşekkür etmek istiyorum. Elbette bugün, ortak açıklamamızda belirttiğimiz gibi, bölgesel güvenlik, istikrar, Dağlık Karabağ sorununun çözümü ve AGİT Minsk Grubu’nun önemli rolü ile ilgili konuları görüşeceğimizi umuyorum” şeklinde konuştu.

Paşinyan’dan KGAÖ sitemi

Paşinyan görüşmede Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü zirvesine de değindi ve KGAÖ’nün Ermenistan’a yeterli desteği vermediğini söyledi. Paşinyan şöyle konuştu:

“Genel olarak KGAÖ’nün tarihinin çok olumlu olduğunu söyleyebiliriz, çünkü KGAÖ, bölgede güvenliğin sağlanmasında en önemli faktör olmuştur ve olacaktır.

Gördüğünüz gibi, bugünkü jübile zirvesinde sadece jübile konularını görüşmüyoruz, çünkü KGAÖ sorumluluk alanındaki durum oldukça gergin. Bildiğiniz gibi, geçen yıl Azerbaycan birlikleri tam da bu günlerde Ermenistan’ın egemen topraklarını işgal etti. Ermenistan, 10 Aralık 2010’da onaylanan Kriz Müdahale Tüzüğü ile sağlanan prosedürlerin mekanizmalarını uygulamak için KGAÖ’ye başvurdu. Maalesef örgütün Ermenistan’ın beklediği gibi tepki verdiğini söyleyemeyiz.”

“Uzun bir süredir, KGAÖ üye ülkeleri tarafından, dost olmayan ülkelere silah satışı konusunu gündeme getirdik. Bu silahlar Ermenistan’a karşı, Ermeni halkına karşı kullanıldı. Bu da bir problem. Açıkçası, 2020 yılındaki 44 gün savaşında ve savaştan sonra, KGAÖ üye devletlerinin tepkisi, Ermenistan Cumhuriyeti’ni ve Ermeni halkını çok mutlu etmedi, ancak Rusya Federasyonu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Dağlık Karabağ’daki savaşı sona erdirme konusundaki önemli rolünü vurgulamak istiyorum.”

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi (Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan) tarafından kurulan hükûmetlerarası askerî ittifakt.

Agos