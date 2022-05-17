Lübnan’da hiçbir parti tek başına hükümeti kuramıyor

2019 yılında Lübnan’da düzenlenen protestolarda yer alan reform yanlısı bağımsız adayların 12’si parlamentoya girmeyi başardı. Hizbullah’ın kalesi olarak görülen güney Lübnan’dan 15 muhalif vekil seçildi.

Lübnan’da İran destekli Hizbullah meclisteki çoğunluğu kaybetti.

Pazar günü (15 Mayıs) yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları bugün açıklandı. İçişleri Bakanı Besam Mevlevi’nin duyurduğu nihai sonuçlara göre 718 adayın yarıştığı seçimlerde hiçbir parti veya koalisyon tek başına hükümeti kurmak için gerekli olan 64 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Euronews’ün aktardığına göre, katılımın yüzde 41’de kaldığı parlamento seçiminin sonuçları Hizbullah’ın müttefiki Özgür Yurtseverler Birliği’nin 2006’dan bu yana en büyük yenilgisini aldığını gösteriyor.

2018 yılında yapılan seçimlerde meclisteki 128 sandalyenin 71’ini alan Özgür Yurtseverler Birliği, Lübnan İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı resmi sonuçlara göre son seçimlerde yalnızca 62 sandalye kazanarak çoğunluğu korumak için gereken sandalye sayısına erişemedi.

İran karşıtı ve Suudi Arabistan müttefiki Semir Caca liderliğindeki Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi, 20 milletvekiliyle oyunu en çok yükselten parti oldu. Parti, 2018 yılında 15 milletvekili çıkarabilmişti.

Muhalif cephede yer alan Sami el-Cemil’in liderliğindeki Hristiyan Lübnan Ketaib Partisi de milletvekili sayısını 3’ten 5’e çıkardı.

Dürzi Lider Velid Canbolat’ın İlerlemeci Sosyalist Partisi oyunu diğer seçimlere nazaran 1 milletvekili artırarak 9 sandalye kazanırken Hristiyan İstiklal Hareketi 2, Hristiyan Ulusal Liberal Parti 1 milletvekili çıkardı.

Reform yanlısı bağımsız adaylar

2019 yılında ülkede düzenlenen protestolarda yer alan reform yanlısı bağımsız adayların 12’si ise parlamentoya girmeyi başardı. Bu, Lübnan parlamentosunun yaklaşık yüzde 10’u demek. Bu adayların büyük kısmı önceki seçimlerde partiler üzerinden seçime girmişti.

Söz konusu bağımsız adayların ikisi ise son 30 yıldır Hizbullah’ın kalesi olarak görülen güney Lübnan’dan meclise girdi. Seçim sonuçlarına göre, ülkenin güneyinde 15 muhalif milletvekili seçildi.

3 milyon 917 seçmenin olduğu Lübnan’daki seçim, ülkede yaşanan mali çöküşün, onu takip eden protestoların ve 4 Ağustos 2020’de Beyrut Limanında yaşanan patlamanın ardından yapılan ilk parlamento seçimiydi.

Ülkedeki bu gelişmelerin ardından Hizbullah’ın mecliste çoğunluğu koruyup koruyamayacağı merak konusu olmuştu. Hizbullah’ın müttefiklerinin çoğunluğu kaybetmesi de bu sebeple halkın uzun zamandır ülkeyi yöneten siyasi partilere bir mesaj verdiği şeklinde yorumlandı.

Lübnan’da 1989’da yapılan Taif Anlaşması’na göre Meclisteki milletvekili dağılımı, “27 Sünni, 27 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Grek Ortodoks, 8 Grek Katolik, 1 Evanjelik, 1 Ermeni Katolik, 5 Ermeni Ortodoks, 2 Alevi, 1 Hristiyan azınlıklar” şeklinde gerçekleşiyor.

3 bin 600 ihlal

Öte yandan, seçimleri gözlemleyen Lübnan Demokratik Seçimler Derneği (LADE) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 15 Mayıs pazar günü yapılan seçimlerde 3 bin 600 ihlalin kayıt altına alındığı belirtildi.

LADE’den yapılan açıklamada, genellikle Hizbullah ve Emel Hareketi mensuplarının Lübnan Güçleri ve Dürzi lider Canbolat’ın seçmenlerine saldırılar düzenleyip tehdit ettiği aktarıldı. (SD)

bianet