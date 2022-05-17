İsrail´e girişlerde artık test istenmeyecek

İsrail Sağlık Bakanlığı, 20 Mayıs´tan itibaren ülkeye girişte COVID testi istenmeyeceğini açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz yaptığı açıklamada, ülkeye girişte yolculara zorunlu olan test uygulamasının artık sonlandırılacağını duyurdu.

Bakan, uluslararası uçuşlarda maske takma zorunluluğunun da 23 Mayıs’tan itibaren kaldırılacağını belirtti. İsrail, hastane, uçak, bakımevi gibi yerler haricinde maske takılması zorunluluğunu nisan ayında kaldırmıştı.

https://www.salom.com.tr/haber/122149/israile-girislerde-artik-test-istenmeyecek