 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İsrail´e girişlerde artık test istenmeyecek

2022-05-17

İsrail Sağlık Bakanlığı, 20 Mayıs´tan itibaren ülkeye girişte COVID testi istenmeyeceğini açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz yaptığı açıklamada, ülkeye girişte yolculara zorunlu olan test uygulamasının artık sonlandırılacağını duyurdu.

Bakan, uluslararası uçuşlarda maske takma zorunluluğunun da 23 Mayıs’tan itibaren kaldırılacağını belirtti. İsrail, hastane, uçak, bakımevi gibi yerler haricinde maske takılması zorunluluğunu nisan ayında kaldırmıştı.

https://www.salom.com.tr/haber/122149/israile-girislerde-artik-test-istenmeyecek

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın