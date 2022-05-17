Ermenistan’da 400’ü aşkın kişi gözaltında

Ermenistan’da muhalefet Paşinyan karşıtı gösterilerine devam ediyor. Bugün 400’ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Kendisini “Direniş Hareketi” olarak tanımlayan Paşinyan karşıtı muhalefet sabah erken saatlerde gösterilere yeniden başladı.

Eylemciler başkent Yerevan’ın farklı bölgelerinde sokakları kapattı, Maşdots Caddesi’nden havaalanına giden yol da kapatıldı. Güvenlik güçleri yollar açmak için eylemlere müdahale etti.

Eylemlere önderlik eden Taşnak Partisi yöneticisi, aynı zamanda Parlamento Başkan Yardımcısı İşhan Saghatelyan, sabah saatlerinde Facebook sayfasında bir video yayınladı ve “Şu anda 50’den fazla sokak kapalı. Ve bu sayı sürekli artıyor. Yerevan’da hava çok güzel, güneşli ve muzaffer. Sevgili vatandaşlar, sokağa çıkın, kardeşlerinize katılın. Zafere kadar birlikte.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan sabahın erken saatlerinden bu yana Ermenistan polisi 414 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet’in basın servisine göre, gözaltıların tümü İdari İhlaller Yasası’nın 182. maddesi yani “Polis taleplerine itaatsizlik” suçlamasıyla gerçekleşti.

Ermenistan İnsan Hakları Savunuculuğu ise bugün yaptığı açıklamada polisin eylemlerde orantısız güç kullandığını bildrirdi.

Açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilgili kararlarına atıf yapılarak “Mahkeme, halka açık bir yerde yapılacak herhangi bir toplantının, trafiğin aksaması da dahil olmak üzere, başkalarının günlük yaşamında bazı rahatsızlıklara neden olabileceğini ve miting katılımcılarının şiddet uygulamaması şartıyla, devlet yetkililerinin barışçıl toplanmalara hoşgörü gösterebileceğini vurgulamıştır” dendi.

Karabağ Savaşı sonrasında başlayan Paşinyan karşıtı gösteriler Nikol Paşinyan’ın galibiyetiyle sonuçlanan Haziran 2020 seçimlerinden sonra durulmuştu. Eylemler Türkiye ve Azerbaycan ile temasların yoğunlaştıağı dönemde tekrar başladı. Eylemlere İkinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan da destek veriyor.

Agos