Ermenistan Bölgesel Yönetimi ve Altyapı Bakanı, İran Petrol Bakanı Cevad Uci ile görüştü

Ermenistan Bölgesel Yönetimi ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan, İran’a yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde İran Petrol Bakanı Cevad Uci ile bir araya geldi.

Ermenistan Bölgesel Yönetimi ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, elektrik karşılığında gaz programının yeni sözleşmesi ele alındı. Bakan Sanosyan, sözleşmenin yenilenmesine ilişkin tekliflerini sundu.

Petrolun arıtılması, bitüm fiyatı ile ilgili konular da görüşüldü. Bakan Sanosyan, bitümün Ermenistan’a daha uygun fiyata ulaştırılmasının arzu edilir olduğunu kaydetti.

Görüşmede her iki tarafı da ilgilendiren diğer konular ele alındı. Taraflar, görüşmeyi olumlu ve yapıcı olarak değerlendirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/17/Ermenistan-İran/231140