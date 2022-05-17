Avrupa Engelliler Şampiyonası’nda Ermenistan takımı 11 altın madalya kazandı

Romanya’nın Bükreş kentinde Ermeni temsilcilerin katılımıyla 24. Avrupa Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası gerçekleştirildi.
Ermenistan Bilek Güreşi Takımı’nın sporcuları 11 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Ermenistan Engelliler Spor Federasyonu sporcuları, takım sıralamasında Türkiye’yi geçerek ikinci sırada yer aldı.
Ermenistan Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sargis Stepanyan’a göre Şampiyona katılımcılarından altısı 44 günlük Artsakh savaşı sırasında sakat kaldı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/17/Avrupa-Ermenistan/231121
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