Rusya Sayıştay Başkanı, Ermeni Soykrım Anıtı’nı ziyaret etti 

Çalışma ziyareti için Ermenistan’a gelen Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin başkanlığındaki heyet, Ermenistan Sayıştay Başkanı Atom Janjughazyan eşliğinde Ermeni Soykırımı Anıtı’nı (Tsitsernakeberd) ziyaret etti.
Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü müdürü Harutyun Marutyan, konuklara anıtın yapım hikayesini anlattı.
Ayrıca konuklara, geçen yüzyılın sonunda Azerbaycan’daki Ermeni nüfusuna yönelik etnik temizlik sırasında yaşamını yitiren Ermenilerin anısına ithaf edilen Tsitsernakaberd civarında yerleştirilen üç haçkarın hikayesini anlattı.
Rusya’dan gelen heyet üyeleri, ebedi ateşe çiçek bıraktı ve Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Ziyaretin sonunda Kudrin, Hafıza Parkı’na gümüş bir köknar ağacı dikti.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/16/Rusya-Say%C4%B1%C5%9Ftay-Ba%C5%9Fkan%C4%B1-Ermeni-Soykr%C4%B1m%C4%B1/231015
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