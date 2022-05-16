Rus turistler arasında en çok talep gören ülke Ermenistan

Rusya’da Haziran 2022’de yapılması planlanan tüm yabancı uçuşlarda rezervasyonların çoğu Ermenistan’a düşüyor.

TASS ajansı bu konuda “OneTwoTrip”e atıfta bulunarak bilgiler aktarıyor.

OneTwoTrip sitesinin araştırmasına göre şu anda, rezervasyonların yüzde 18.7’si ile yabancı ülkelerden en yüksek talep Ermenistan’a sahipken, ardından 16% ile Türkiye, 14.5% ile Kırgızistan, 3.8% ile Kazakistan ve 3.4% ile Yunanistan takip ediyorlar. Rus turistler ayrıca İsrail, İtalya ve Gürcistan ile de ilgileniyor.

İç rotalar arasında ise en çok talep gören istikametler Moskova, Sochi ve St. Petersburg’dur.

ERMENİ HABER AJANSI