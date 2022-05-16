Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal: Muhacirlere zır zır ötüyorsunuz, herkes akıllı olsun

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Bal, paylaşımında “Yıllar önce yüz binlerce Ermeniye, Yahudiye, Yunana, Bulgara vatandaşlık verdiniz. Kimsenin sesi çıkmıyor. Şimdi buradaki muhacirlere zır zır ötüyorsunuz” ifadelerini kullandıTürkiye’de göçmen sorunu gündemdeki yerini korurken Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal da Tik Tok’ta yayınladığı video ile tartışmalara dahil oldu. Videoda “Herkes akıllı olsun, herkes aklını başına alsın” ifadelerini kullanan Bal şunları kaydetti: Yıllar önce yüz binlerce Ermeniye, Yahudiye, Yunana, Bulgara vatandaşlık verdiniz. Kimsenin sesi çıkmıyor. Şimdi buradaki muhacirlere zır zır ötüyorsunuz. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Herkes akıllı olsun, herkes aklını başına alsın. Burası güçlü Türkiye. Bu topraklar kanla alındı, kanla verilir. Öyle kolay değil. Independent Türkçe Independent Turkce