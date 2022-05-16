MERSİN’DE SURP BADARAK

Hatay kiliseleri din görevlisi ve Anadolu cemaatleri gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan Surp Zadik kutlamaları ve cemaat ziyaretleri kapsamında Mersin Latin Katolik Kilisesinde Surp Badarak sunarak Cemaat üyeleriyle yan yana geldi.

Düzenlenen törende Latin Katolik Kilisesi Rahibi Peder Roşhan’ın içten konukseverliğiyle yıllar sonra bu kilisede yapılan ayin tüm cemaatin Zadig coşkusunu fazlasıyla bereketli hale getirdi. Kutsal Kilisede yapılan törene Peder Avedis’e Yetkili okuyucu Aren Kuş ve küçük Minas eşlik ettiler.

Peder Avedis vaazına Kadasetli Patrik Hazretleri’nin pederane takdis ve bereket dualarını ileterek başladı ve Mersin’de ikamet eden Ermeni ailelerin ayine katılımlarından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Kutsal Diriliş mucizesinin önemini vurgulayan Peder Avedis “Rab Hisus Kristos’un Dirilişi insanları çaresiz görünen ölümün mahkumiyetinden kurtardı. Diriliş ışığı karanlığı alt ederek tüm insanları aydınlığa çıkarttı” dedi. Ayin sonunda, kilise kapılarını açtığı için Peder Roşhan’a özel teşekkürlerini sundu.

Kilise salonunda düzenlenen sevgi sofrasında Peder Avedis ve Peder Roşhan cemaatle yan yana geldiler.

Peder Avedis, daha sonra Mersin Asri Mezarlığı’nın Ermeni’lere ayrılmış kısmında Rabde uyuyan cemaat üyelerinin ruhlarının esenliği için dua etti ve aynı gün Hatay’a döndü.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad