Lübnan’ın yeni parlamentosunda 6 Ermeni milletvekili olacak

Lübnan’daki 15 Mayıs parlamento seçimlerinin ön sonuçları artık belli. Lübnanlı “Azdak” gazetesinin yazı işleri müdürü Şahan Gantaharian, parlamentoda 6 Ermeni milletvekilinin yer alacağını bildirdi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gantaharian şu ifadelere yer verdi:

“Meclis’e giren Ermeni siyasetçilerden üçü Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak Partisi) adayı: Hakob Bagratuni, Hakob Terzyan, George Puchikyan. Onlar farklı siyasi güçlerinin listelerinde yer alıp Parlamentoya girdiler. Bir kişi, Jihat Bagratuni, Lübnan Kuvvetleri partisi tarafından aday gösterildi. Jean Taluzyan, Ermeni Katolik cemaati için ayrılan yeri alacak. Paula Yakubyan ise kurulan halk hareketinin listesiyle girdi. Tekrar ediyorum, bunlar ön sonuçlar, resmi sonuçlar henüz yayınlanmadı.”

ERMENİ HABER AJANSI