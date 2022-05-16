Kilise liderleri, İsrail polisinin Ebu Akleh’in cenazesine yönelik saldırısını kınadı￼

Kudüs Latin Patriği, Shireen Abu Akleh’in cenazesinde İsrail’i ‘polis işgali’ dediği olay nedeniyle ‘kiliseye saygısızlık etmekle’ suçladı.

Kudüs’teki üst düzey Katolik din adamı, İsrail makamlarını insan haklarını ihlal etmek ve Katolik Kilisesi’ne saygısızlık etmekle suçlayarak, geçen Çarşamba günü İsrail güçleri tarafından öldürülen öldürülen Al Jazeera gazetecisi Shireen Abu Akleh’in tabutunu taşıyan yaslıların polis tarafından dövülmesini kınadı.

Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa Pazartesi günü St Joseph Hastanesi’nde gazetecilere verdiği demeçte, dünya çapında yayınlanan olayın, hastaneden Kudüs’ün Eski Kent bölgesindeki yakındaki bir Katolik kilisesine giden Filistin bayrağı sallayan binlerce kalabalığa karşı “orantısız bir güç kullanımı” olduğunu söyledi.

Pizzaballa gazetecilere verdiği demeçte, polis saldırısının “kamusal alanda da gözetilmesi gereken temel insan hakkı olan din özgürlüğü de dahil olmak üzere uluslararası normların ve düzenlemelerin ciddi bir ihlalidir” dedi.

Pizzaballa, “İsrail’in polisi işgali ve orantısız güç kullanması, yas tutanlara saldırması, coplarla vurması, sis bombası kullanması, plastik mermi kullanması, hastanedeki hastaları korkutması uluslararası norm ve yönetmeliklerin ciddi bir ihlalidir” dedi.

St Joseph Hastanesi ayrıca, İsrail güçlerinin Ebu Akleh’in cesedinin yattığı binayı bastığını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı ve baskın sonucunda 13 kişinin yaralandığını söyledi.

El Cezire’den Imran Khan, hastanenin kilise yetkilileriyle birlikte olanlardan dolayı İsrailli yetkililere karşı yasal işlem başlatacağını söyledi.

Khan, hastanenin girişinden konuşurken, “Buradaki öfke elle tutulur cinsten,” dedi. “[Hastanenin] genel müdüründen 31 yıllık ömründe hiç böyle bir şey görmediğini söylediğini duyduk.”

“Hastane yetkilileri, [İsrail güçlerinin] içeri girmesi için kesinlikle hiçbir neden olmadığını söylüyorlar” diyerek, güçlerin eylemlerini tanımlamak için kullanılan üç anahtar kelimenin utanç verici, saygısız ve orantısız şiddet kullanımı olduğunu da sözlerine ekledi.

Cuma günkü saldırı dünya çapında kınama aldı ve işgal altındaki Batı Şeria’daki bir İsrail baskınını haber yaparken Ebu Akleh’in öldürülmesine yönelik şok ve öfkeyi artırdı.

25 yıldır El Cezire ile bağlantılı Filistinli bir Amerikalı olan Ebu Akleh, Cenin mülteci kampına İsrail askeri baskınını izlerken öldürüldü. İsrail yönetimi altındaki Filistin yaşamının zorluklarını belgelemesi ile tanınan, Arap dünyasında herkesin bildiği bir isimdi.

Yanındaki gazeteciler, Filistinli yetkililer ve El Cezire de dahil olmak üzere tanıklar, İsrail ordusunun ateşi tarafından öldürüldüğünü söylüyor.

Ordu, başta Filistinli silahlı kişilerin sorumlu olabileceğini söyledikten sonra, daha sonra geri adım attı ve şimdi ölümcül kurşunu kimin ateşlediğinin belli olmadığını söylüyor. Ancak İsrail gazetesi Haaretz’e göre İsrail makamları, mermiyi ateşlediğine inanılan, 190 metre ötede bir ordu aracında oturduğunu ve Ebu Akleh’i “görmediğini” söyleyen askeri sorguya çekti.

Cenaze şiddeti üzerine uluslararası bir kargaşanın ardından İsrail polisi, yas tutanlara saldıran ve tabutunu taşıyanların neredeyse tabutunu düşürmesine neden olan memurların davranışları hakkında soruşturma başlattı.

Ancak Ebu Akleh’in kardeşi Anton, El Cezire’ye bağımsız bir soruşturma için beklemede umut olmadığını söyledi.

Khan, “İsrail polisi ilk başta ailenin talimatlarına göre hareket ettiklerini söyledi, Tony Anton’un söylediği bir şey asla olmadı” dedi. “İsrail polisinin anlatısı tamamen parçalandı.”

Soruşturmalar

İsrail, kesin bir sonuca varmak için merminin balistik uzmanları tarafından analiz edilmesi gerektiğini söyleyerek Filistinlilerle ortak soruşturma çağrısında bulundu. Filistinli yetkililer İsrail’e güvenmediklerini söyleyerek reddetti.

İnsan hakları grupları, İsrail’in güvenlik güçlerinin yaptığı yanlışları soruşturma konusunda zayıf bir sicile sahip olduğunu söylüyor.

Filistinliler daha önce dışarıdan bir ortak kabul edeceklerini söyledikten sonra Pazar günü geç saatlerde soruşturmayı tek başlarına yürüteceklerini ve çok yakında sonuç vereceklerini söylediler.

Başbakan Muhammed İştayyeh, “Güvenlik kurumu olarak yeteneklerimize güvendiğimiz için uluslararası bir soruşturma yapmayı da reddettik” dedi. Kanıtların hiçbirini kimseye teslim etmeyeceğiz çünkü bu insanların gerçekleri çarpıtabileceklerini biliyoruz.”

Birkaç araştırma grubu ve insan hakları kuruluşu kendi soruşturmalarını başlattı.

Hollanda merkezli uluslararası bir araştırmacı konsorsiyumu olan Bellingcat, sosyal medyada toplanan video ve sesli kanıtların bir analizini yayınladı . Malzeme hem Filistin hem de İsrail askeri kaynaklarından geldi ve analiz, zaman damgaları, videoların yerleri, gölgeler ve silah seslerinin adli ses analizi gibi faktörlere baktı.

Grup, hem silahlı adamlar hem de İsrail askerleri bölgedeyken, kanıtların İsrail ateşinin Ebu Akleh’i öldürdüğüne dair tanık ifadelerini desteklediğini tespit etti.

Analizin baş araştırmacısı Giancarlo Fiorella, “İnceleyebildiklerimize dayanarak, [İsrail askerleri] en yakın konumdaydı ve Abu Akleh’e en net görüş hattına sahipti” dedi.

Fiorella, mermi, ordu tarafından kullanılan silahlar ve İsrail kuvvetlerinin GPS konumları gibi kanıtlar olmadan analizin yüzde 100 kesin olamayacağını kabul etti. Ancak ek kanıtların ortaya çıkmasının tipik olarak ön sonuçları desteklediğini ve neredeyse hiçbir zaman onları tersine çevirmediğini söyledi.

https://www.habereguven.com/kilise-liderleri-israil-polisinin-ebu-aklehin-cenazesine-yonelik-saldirisini-kinadi/