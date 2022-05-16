İsrail’de ilk kez Ermeni radyosu yayına başladı

Yahudi kökenli siyaset bilimci Mendel Korsunski’ye göre radyonun yayına başlamasının amacı İsrail vatandaşlarını Ermenistan’la tanıştırmaktır, dolayısıyla radyo İbranice yayınlanmaktadır.

Radyoda Ermenistan ve Ermeni halkı ile ilgili ilginç hikayeler anlatılıyor.

Yakında “Ermeni Mutfağı”nın yayınlanması planlanmaktadır. “Sadece yemesi değil dinlemesi de çok güzel.”dile getirdi.

Korsunski ”Amacımız İsrail’de Ermeni kültürünü tanıtmak” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/16/%C4%B0srail-Ermeni-radyosu/231023