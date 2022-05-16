Ermenistan özel görevli elçisi’nden Azerbaycan’a yanıt: Anklavlar için yasal bir dayanak yok

Ermenistan özel görevli elçisi Edmon Marukyan’a göre, herhangi bir tarafın yayınladığı herhangi bir harita, hangi bölgenin hangi tarafa ait olduğu açısından yasal bir gerekçe olarak kabul edilmez.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın konuyla ilgili açıklamalara değinerek Marukyan şu ifadelere yer verdi:

“Elimizde Ermenistan sınırları içinde anklavların var olmasını kanıtlayan herhangi bir belge yoktur, halbuki bizim Azerbaycan topraklarında anklavımızı olduğunu gösteren balge mevcuttur.”

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halaf Halafov Ermenistan ile sınır belirleme süreci kapsamında Tavuş idari bölgesinde bulunan bazı anklavlar ve Ararat idari bölgesinde yer alan Tigranaşen köyüyle ilgili meselelerin de halledilmesi gerektiğini ifade etti.

Edmon Marukyan’ın sözlerine göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri girdikleri Ermenistan’ın egemen topraklarından geri çekilmeli.

5 Mayıs tarihinde Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan Bakü ile devam eden müzakerelerde herhangi bir anklav meselesinin ele alınmadığını açıkladı.

ERMENİ HABER AJANSI