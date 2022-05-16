ABD’de bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 4 ağır yaralı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise ağır yaralandı. Saldırıyla ilgili şüpheli 1 kişinin gözaltında olduğu açıklandı.

Kübra Özgü

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir kilise silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.

ABD basın kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kaliforniya’nın güney kesiminde bulunan kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.

1 kişi gözaltına alındı

ABD’li yetkililer, gerçekleşen saldırıda 1 kişinin öldüğünün, 4 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Ayrıca yetkililer, yaralıların durumlarının kritik olduğunu ifade etti. Orange Country Polis Departmanı, Laguna Woods kentindeki kiliseye düzenlenen saldırı ile ilişkisi olabileceği düşünülen şüpheli 1 kişiyi göz altına aldıklarını açıkladı.

https://www.habernediyor.com/gundem/abd-de-bir-kiliseye-silahli-saldiri-duzenlendi-1-olu-4-agir-h79174.html