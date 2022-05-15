Trabzonspor kutlamalarında Matthaios Tsahouridis sahneye çıkartılmadı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın hedef göstermesi sonrası Trabzonspor kupa töreninde sahne alacak Matthaios Tsahouridis son anda geri çekildi. Karar üzerine Apolas Lermi tepki gösterdi.

DUVAR – Trabzonspor’un kupa töreni dün gece birçok sanatçının sahne aldığı bir kutlama ile yapıldı. Sahneye çıkacak sanatçılar arasında yer alan Yunanistanlı Matthaios Tsahouridis kutlamalar öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından hedef gösterilince programdan çıkarıldı. Trabzonspor yönetimi, Özdağ’ın hedef göstermesi üzerine şampiyonluk kutlamaları afişinde yer alan sanatçı Tsahouridis’in sahneye çıkmasına izin vermedi.

Mültecilere yönelik ırkçı söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda afişi alıntılayarak, “Matthaios Tsahouridis 19 Mayıs 1919’u sözde Pontus soykırımı yıldönümü olarak anan bir kişi. Eminim bilmiyordunuz. Lütfen kutlamaya gölge düşürmesin. Fenerbahçeli bir dosttan uyarı” diye yazdı.

‘BAŞIMIZ DİK, OMURGAMIZ SAĞLAMDIR’

Sahneye çıkacak olan sanatçılardan Apolas Lermi de yönetimin bu kararı üzerine kutlamalarda boy göstermekten vazgeçti. Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklamalarda bulunan Lermi, “Bu akşam Trabzonspor Kupa Töreni’nde sahne alması için Yunanistan’dan davet edilen sanatçı arkadaşım Matthaios Tsahouridis ile beraber planladığımız program, bazı siyasi çevrelerin baskısından sonra yönetim tarafından iptal edilmiştir” dedi.

Kendisinden tek başıma sahne yapması istendiğini belirten Lermi, “Bu teklifi kabul etmedim. Matthaios sahneye çıkmıyorsa benim de çıkmayacağımı belirttim. Bizi görmek için gelen taraftarlarımızdan özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Lermi açıklamasını şöyle sonlandırdı, “Bu siyasi baskılara boyun eğen Trabzonspor yönetimi, Yunanistan bayrağı sallayan 2 futbolcuya gösterdiği anlayışı, 2 sanatçıya gösterememiştir. Oysa biz Trabzonspor bayrağı sallayıp kemençe eşliğinde Türkçe marşlar seslendirecektik. Herkes bilsin ki memleket sevgimiz hakkında veremeyecek hesabımız yoktur. Başımız dik, omurgamız sağlamdır. Biz müziği ve Trabzonspor’u seviyoruz. Şampiyonluğumuzun böyle gündemlerle kirletilmeye çalışılmasına ve siyasi amaçlar için malzeme yapılmasına karşıyız. Daha önce yaptığımız gibi, ortak değerimiz olan kemençe eşliğinde sanata ve barışa hizmet etmeye devam edeceğiz. Şampiyon Trabzonspor.” (HABER MERKEZİ)

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