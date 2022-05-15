Skandal bildiri! CHP’li belediye başkanları devlete ‘katil’ deyip teröriste destek veren Canan Kaftancıoğlu’nu aklama yarışına girdi

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Hizmeti bir kenara bırakıp algı siyasetini benimseyen, başlarını Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın çektiği CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Mersin’de bir araya gelerek yayımladığı deklarasyon büyük tepkiyle karşılandı. Söz konusu skandal bildiride Ermeni soykırımı yalanına sığınan, devlete ‘katil’ deyip Sakine Cansız isimli teröriste destek veren ‘Kanas Canan’ lakaplı Canan Kaftancıoğlu’na destek verildi. Tüm bu tartışmalar ve CHP’li belediye başkanlarının yayımladığı skandal bildirinin ışığında Canan Kaftancıoğlu’nun kirli geçmişini sizler için derledik.