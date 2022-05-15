Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis 10 kişiyi aziz ilan etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, aralarında Dachau toplama kampında öldürülen Nazi karşıtı Hollandalı bir rahip ve Cezayir’de öldürülen bir Fransız keşişin de olduğu 10 kişiyi aziz ilan etti.

Dizlerindeki ağrılar nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan 85 yaşındaki Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan 50 binden fazla kişiye hitap etti. Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından ilk kez bu kadar büyük bir kalabalık toplanırken, Papa, katılımcıları selamlamak için ayağa kalksa da elindeki metni oturarak okudu.

Papa Francis aziz ilan edilen 10 kişinin isimlerini okurken kalabalık da ses yükselterek destek verdi. Aziz ilan edilenler arasında İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce Nazi ideolojisine karşı mücadele eden Nijmegen’deki Katolik üniversitesinin başkanı olarak görev yapan Titus Brandsma yer aldı.

Yahudi karşıtı yasalara kaşı çıkan Brandsma, 1942’de tutuklanarak Münih yakınlarındaki Dachau’ya götürüldü. Brandsma biyolojik deneylere tabi tutulduktan sonra 61 yaşındayken zehirli iğne ile öldürüldü.

Sonradan rahip olan Fransız asilzade Charles de Foucauld da törende aziz ilan edilenler arasında yer aldı. De Foucauld, 1916’da Cezayir’de Bedevi kabile akıncıları tarafından bir kaçırma girişimi sırasında öldürülmüştü.

Yine 18. yüzyıl Hindistan’ında Hristiyanlığa geçtiği için öldürülen Devasahayam Pillai ve bir tarikat kuran 16. yüzyıl Fransız rahip Cesar de Bus da kilise tarafından aziz ilan edilen isimler oldu.

Aziz ilan edilen diğer altı kişi ise 16. ve 20 yüzyıllar arasında yaşayan iki İtalyan rahip, üç İtalyan ve bir Fransız rahibe olarak açıklandı.

Euronews