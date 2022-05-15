ERMENİ SOYKIRIMI YALANDIR

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Vatan Partisi Genel Başkanı Sn. Doğu Perinçek’in katılımıyla ’Ermeni Soykırımı Yalanı ve AİHM Karar…

Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Vatan Partisi Genel Başkanı Sn. Doğu Perinçek’in katılımıyla ’Ermeni Soykırımı Yalanı ve AİHM Kararı’ konulu konferans gerçekleştirecek. Etkinlik 20 Mayıs Cuma günü, saat 14.00’da Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonu’nda yapılacak.

Etkinlikle alakalı Behlül SARIÇAMLIK ‘Ermeni soykırımı yoktur, milletimizi soykırımcı bir millet ilan etmeye çalışıyorlar. Geçenlerde HDP milletvekili Garo Paylan’ın meclisimize sunduğu teklife karşı cevap olarak bu etkinliği yapıyoruz. Tüm öğrenci arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı etkinliğimize bekliyoruz.’ dedi.

Detaylı bilgi için Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Behlül Sarıçamlık ile iletişime geçebilirsiniz.

https://www.sakaryadanhaber.com/haber/10227671/ermeni-soykirimi-yalandir