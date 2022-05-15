Toplam 40 ülkenin katıldığı ve 25 ülkenin finale kaldığı 66. Eurovision şarkı yarışmasının kazananı Ukrayna oldu.
31 yıl aradan sonra bir kez daha İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Eurovision şarkı yarışmasının galibi Ukrayna oldu. Ukraynalı Kalush Orchestra adlı grup Stefania adlı şarkı ile Ukrayna’yı temsil ederek jüri ve seyirci tarafından toplamda 631 puan aldı. 2003’ten bu yana Eurovision’a katılan Ukrayna daha önce 2004 ve 2016’da birinci olmuştu.
Ukrayna’yı takiben İngiltere 2’inci, İspanya 3’üncü, İsveç 4’üncü, Sırbistan ise 5’inci oldu. Öte yandan yarışmacı ülkeler arasından Almanya en düşük puanı alarak finali tamamladı.
Bu yıl toplamda 41 ülkenin katıldığı Eurovision’da 25 ülke finalde yarıştı. Finaldeki ülkeler arasınsa İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, İsviçre, İsveç, Norveç, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Estonya, Ermenistan ve Avustralya yer aldı.
Final gecesine özel olarak Eurovision 2021’in birincisi İtalyan grup Maneskin sahne aldı. Seyirci oylarından önce açıklanan jüri oylarına göre ise İngiltere en yüksek oyu aldı.
Ayrıca bu yıl Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Rusya’nın Eurovision’a katılmasını yasakladı.
İŞTE ÜLKELERİN EUROVİSİON 2022 SONUÇLARI
1- Ukrayna 631
2- Birleşik Krallık 466
3- İspanya 459
4-İsveç 438
5-Sırbistan 312
6-İtalya 268
7-Moldova 253
8-Yunanistan 215
9-Portekiz 207
10-Norveç 182
11-Hollanda 171
12- Polonya 151
13- Estonya 141
14-Litvanya 128
15-Avustralya 125
16-Azerbaycan 106
17-İsviçre 78
18-Romanya 65
19-Belçika 64
20-Ermenistan 61
21-Finlandiya 38
22-Çekya 38
23-İzlanda 20
24-Fransa 17
25-Almanya 6
https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/eurovision-2022nin-kazanani-ukrayna-oldu-42062751
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