Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında futbolcular hangi şarkılarla podyuma çıktı?

Süper Lig’de şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu. Futbolcular kutlamalara kendi seçtikleri şarkılarla katıldı.
Süper Lig’de 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor kendi evinde düzenlenen törenle kupasına kavuştu.
Anastasios Bakasetas, Yunan zeybeği ile sahneye çıkarken Manolis Siopis ise Sirtaki ile podyuma geldi. Geçen sezon Beşiktaş’ın kutlamalarında ayrılığı ima ederek Sezen Aksu’dan Gidiyorum şarkısını tercih eden Dorukhan Toköz bu sezon ise yine Sezen Aksu’dan Yalnızca Sitem şarkını seçti.
Marek Hamsik’in Queen’den We Are The Champions’ı seçtiği kutlamalarda Abdülkadir Ömür, Kazım Koyuncu’dan Gülbeyaz’ı Uğurcan Çakır ise Özkan Meydan’dan Yarınlara Güleceğiz şarkısını kullandı.
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ise Gökhan Tepe’den Beyaz şarkısıyla kutlamalarda yerini aldı.
Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında hangi futbolcu hangi şarkıyla podyuma çıktı?
70. Ahmetcan Kaplan | Kazım Koyuncu – Hayde
11. Anastasios Bakasetas | Evdokias Zeibekiko
15. Anders Trondsen | The White Stripes – Seven Nation Army
14. Andreas Cornelius | Nick & Navi – Hot
9. Anthony Nwakaeme | Nwakaeme (Kendisine yazılan şarkıyla çıktı)
59. Arda Akbulut | Ferdi Özbeğen – Gündüzüm Seninle
90. Batuhan Kör | 50 Cent – Just a Lil Bit
5. Berat Özdemir | Demet Akalın – Kulüp
33. Bruno Peres | MC Lipi – Anota Aí
21. Djaniny | Danni Gato & Djodje – Num Tas a Ver
8. Dorukhan Toköz | Sezen Aksu – Yalnızca Sitem
32. Edgar Ie | Cuebur – Tamba
18. Edin Visca | Dino Merlin – Sredinom
37. Emrehan Gedikli | Mero – Olabilir
94. Enis Destan | Ummet Ozcan x Arem Ozguc x Arman Aydin – İzmir Marşı
16. Erce Kardeşler | Tones And I – Dance Monkey
19. Fode Koita | Mory Kante – Yeke Yeke
27. Gervinho | Magic System – 1er Gaou
4. Hüseyin Türkmen | Kungs – Never Going Home
23. İsmail Köybaşı | Athena – Arsız Gönül
77. Jean Kouassi | Magic System – Magic In The Air
67. Kerem Şen | Ceza – Suspus
6. Manolis Siopis | Sirtaki
17. Marek Hamsik | Queen – We Are The Champions
54. Muhammet Taha | Ezhel – Kazıdık Tırnaklarla
41. Murat Cem Akpınar | Duman – Senden Daha Güzel
28. Salih Kavrazlı | Kargo – Yıldızların Altında
99. Serkan Asan | Niyazi Koyuncu – Yol
24. Stefano Denswil | Skiibii – Sensima
22. Taha Altıkardeş | Kurtlar Vadisi – Cendere
72. Tymoteusz Puchacz |
13. Vitor Hugo | Os Hawaianos – Pros menorzin
29. Yunus Mallı | Mustafa Ceceli – İyi ki Hayatımdasın
20. Yusuf Erdoğan | Yeni Türkü – Fırtına
10. Abdülkadir Ömür | Kazım Koyuncu – Gülbeyaz
1. Uğurcan Çakır | Özkan Meydan – Yarınlara Güleceğiz
Abdullah Avcı | Gökhan Tepe – Beyaz
Başkan Ahmet Ağaoğlu | Sen Hayatımda Anlam (Biz Dar Sokaklarında)
https://www.ntvspor.net/futbol/trabzonspor-un-sampiyonluk-kutlamalarinda-futbolcular-hangi-sarkilarla-podyuma-cikti-628004c44db60d14043c20c2
İlk yorum yapan siz olun