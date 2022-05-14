Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında futbolcular hangi şarkılarla podyuma çıktı?

Süper Lig’de şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu. Futbolcular kutlamalara kendi seçtikleri şarkılarla katıldı.

Süper Lig’de 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor kendi evinde düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Anastasios Bakasetas, Yunan zeybeği ile sahneye çıkarken Manolis Siopis ise Sirtaki ile podyuma geldi. Geçen sezon Beşiktaş’ın kutlamalarında ayrılığı ima ederek Sezen Aksu’dan Gidiyorum şarkısını tercih eden Dorukhan Toköz bu sezon ise yine Sezen Aksu’dan Yalnızca Sitem şarkını seçti.

Marek Hamsik’in Queen’den We Are The Champions’ı seçtiği kutlamalarda Abdülkadir Ömür, Kazım Koyuncu’dan Gülbeyaz’ı Uğurcan Çakır ise Özkan Meydan’dan Yarınlara Güleceğiz şarkısını kullandı.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ise Gökhan Tepe’den Beyaz şarkısıyla kutlamalarda yerini aldı.

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında hangi futbolcu hangi şarkıyla podyuma çıktı?

70. Ahmetcan Kaplan | Kazım Koyuncu – Hayde

11. Anastasios Bakasetas | Evdokias Zeibekiko

15. Anders Trondsen | The White Stripes – Seven Nation Army

14. Andreas Cornelius | Nick & Navi – Hot

9. Anthony Nwakaeme | Nwakaeme (Kendisine yazılan şarkıyla çıktı)

59. Arda Akbulut | Ferdi Özbeğen – Gündüzüm Seninle

90. Batuhan Kör | 50 Cent – Just a Lil Bit

5. Berat Özdemir | Demet Akalın – Kulüp

33. Bruno Peres | MC Lipi – Anota Aí

21. Djaniny | Danni Gato & Djodje – Num Tas a Ver

8. Dorukhan Toköz | Sezen Aksu – Yalnızca Sitem

32. Edgar Ie | Cuebur – Tamba

18. Edin Visca | Dino Merlin – Sredinom

37. Emrehan Gedikli | Mero – Olabilir

94. Enis Destan | Ummet Ozcan x Arem Ozguc x Arman Aydin – İzmir Marşı

16. Erce Kardeşler | Tones And I – Dance Monkey

19. Fode Koita | Mory Kante – Yeke Yeke

27. Gervinho | Magic System – 1er Gaou

4. Hüseyin Türkmen | Kungs – Never Going Home

23. İsmail Köybaşı | Athena – Arsız Gönül

77. Jean Kouassi | Magic System – Magic In The Air

67. Kerem Şen | Ceza – Suspus

6. Manolis Siopis | Sirtaki

17. Marek Hamsik | Queen – We Are The Champions

54. Muhammet Taha | Ezhel – Kazıdık Tırnaklarla

41. Murat Cem Akpınar | Duman – Senden Daha Güzel

28. Salih Kavrazlı | Kargo – Yıldızların Altında

99. Serkan Asan | Niyazi Koyuncu – Yol

24. Stefano Denswil | Skiibii – Sensima

22. Taha Altıkardeş | Kurtlar Vadisi – Cendere

72. Tymoteusz Puchacz |

13. Vitor Hugo | Os Hawaianos – Pros menorzin

29. Yunus Mallı | Mustafa Ceceli – İyi ki Hayatımdasın

20. Yusuf Erdoğan | Yeni Türkü – Fırtına

10. Abdülkadir Ömür | Kazım Koyuncu – Gülbeyaz

1. Uğurcan Çakır | Özkan Meydan – Yarınlara Güleceğiz

Abdullah Avcı | Gökhan Tepe – Beyaz

Başkan Ahmet Ağaoğlu | Sen Hayatımda Anlam (Biz Dar Sokaklarında)

https://www.ntvspor.net/futbol/trabzonspor-un-sampiyonluk-kutlamalarinda-futbolcular-hangi-sarkilarla-podyuma-cikti-628004c44db60d14043c20c2