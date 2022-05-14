Sosyal medya gruplarında dönen antisemit bildiri

ELİ HALİGUA

Sosyal Medya gruplarında Ebabiller Platformu ismindeki bir oluşumun bildirisi dönüyor. Bildiride Liv Hospital hastaneler grubundaki başörtüsü yasağından bahsedilirken “Yahudi asıllı İsrail vatandaşı” denilerek hastane yönetiminden Yahudi bir kişi hedef gösteriliyor.

Hastane yönetiminin koyduğu başörtüsü yasağının aslını ve kapsamını tam olarak bildiriden anlayamasak da eğer iddia edildiği gibi bir yasak varsa bu yasak kabul edilemez. Aynı şekilde bu yasak hastane yönetimi tarafından alınmışsa yönetimdeki sadece Yahudi olan kişinin etnik kimlik ve vatandaşlık bağı üzerinden hedef gösterilmesi de kabul edilemez.

Hedef Gösterilme Tehdidi

Etnik kimliğinden ötürü bir kişiyi hedef göstermek o kişinin nefret suçuna maruz kalma ihtimalini artırmanın ötesinde tüm Türkiyeli Yahudileri zan altında bırakıp, bir toplumun tehdit altında yaşamasına neden olmaktadır ki bu bir toplumun en temel hakların tehlikeye girmesi anlamına gelir.

Ayrıca başörtüsü inanç özgürlüğüdür, insan hakkıdır. Birçok başörtülü kadının mağdur olduğu bir ortamda başörtüsü savunusu bildiride bahsedildiği gibi sadece “cumhurbaşkanı ve dava arkadaşlarına” bırakılamaz.

Son olarak, ayrıştırıcı dilin yayınlanan bildirideki Türkçe’nin kullanımına da yansıması, -de ve -da eklerinin birçok yerde bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılmış olması, Türkçe’nin güzel kullanılmamış olması ayrıca üzücüdür.

https://www.avlaremoz.com/2022/05/14/sosyal-medya-gruplarinda-donen-antisemit-bildiri/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sosyal-medya-gruplarinda-donen-antisemit-bildiri