SON DAKİKA: Rize Artvin Havalimanı açılış töreninde Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Rize-Artvin Havalimanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile hizmete açılıyor. Yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip ve 3 milyon metrekare alana yapılan dev eserin açılış töreninde Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Ülkemizin iftihar verici eserleri arasında yer alan Rize-Artvin Havalimanı’nın şehirlerimize, bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşim Aliyev’e, sayın Bahçeli’ye, sayın, Destici’ye ve diğer misafirlerimize bu güzel günü bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Bu havalimanı sıradan bir yatırım değildir. Dünya üzerinde deniz üzerine inşa edilen 5 havalimanı bulunuyor. Bunun ikisi Rize-Artvin Havalimanı ile birlikte 2’si ülkemizdedir. Artık havalimanlarından evlerinize ulaşmak çok kolay. Bu havalimanları arasında sıfırdan yenilediğimiz havalimanları da var. Rize-Artvin Havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon kapasiteli terminali ile gurur verici bir eser oldu. Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli hemşerilerimize, Artvinli hemşerilerimize sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne Artvinliye ne Rizeliye yakışır. Artvinli ve Rizeli hemşerilerim bu uçakları doldurmalı ki bu gidiş gelişler çok farklı şekilde seyretsin. Ne dağlar, ne denizler bizim hizmet aşkımızın önünde duramaz. Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı insanımıza vakitten yakıta, emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Yaşayanlar ve ziyarete gelenlere Rize-Artvin bir uçak mesafesindedir. Artık Rize’de, Artvin’de türküler ayrılık üzerine değil kardeşlik üzerine söylenecek. Güneysu Millet Bahçemizi yıl sonuna kadar vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Rize’nin turizm potansiyelini değerlendirmek ve tabiat turizmi potansiyelini öne çıkarmak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizi Karadeniz’in lojistik kavşak noktası getirecek İyidere Lojistik Limanı’nı da yapıyoruz. Artvin’e geçtiğimiz 20 yılda 40 milyar TL yatırım yaptık. Eğitimde 750 yeni derslik inşa ettik. Yükseköğretim yurt yatak kapasitesini 3600’e ulaştırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 680 milyon TL kaynakla destek olduk. 10’u hastane olmak üzere 16 sağlık tesisi inşa ettik. Ülkemizin en hızlı akan nehri olan Çoruh üzerine barajları gerdanlıklar gibi taktık. Yusufeli Barajı’nda da inşallah su tutma aşamasına kadar geldik. Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizdeki yaşam seviyesini Batı’daki şehirlerimiz seviyesine getirdik. Hatta onların da önlerine geçirdik. Artık hiç kimsenin eğitim, sağlık ve geçim için başka şehirlere gitmesine gerek kalmadı. Ülkemizin dört bir yanında emeği ile, gayreti ile, becerisi ile hem kendi hayatını kazanan hem katkı sağlayan, kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan da budur. Kardeşlerim, sevgili hemşerilerim…. Kendi güvenlikleri ve refahları için her yola başvuranların karşısında daima Türkiye yer almıştır. Bizi yıllarca tek parti faşizmi ile, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla, darbelerle, terör örgütleri ile oyaladılar. Menderes’ten, Özal’a idam sehbası ile ve itibar suikastı ile engellediler. Milletimiz senaryoyu çözdüğü için bugün olduğu gibi hep yanımızda yer aldı. Vugün Cumhur İttifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. 2023’e bu ruh ile hazır mıyız, hazırlanıyor muyuz, durmak yok yola devam diyor muyuz? Türkiye’nin 2023’e ulaşmasını engelleme çabalarını hep birlikte izliyoruz. Küresel düzenin kökünden sarsıldığı bir dönemde biz ülkemizi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yabancı düşmanlığı tohumlarını ekmek için her türlü ahlaksızlığı yapanlara rağmen başarıya ulaşacağız. Yeminli Türkiye düşmanlarının ihanetlerine rağmen bu bayrağı daha yukarı dikmek için gayret göstereceğiz. Bugünkü sıkıntıları biz çözeceğiz. Buna bizden başka kimsenin vizyonu ve projesi yok. Yıkmak, kaos çıkarmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Biz milletimizin karşısına eserlerimiz ile çıktık. Bugün de öyle yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Tokat Havalimanı’nı hizmete açtık. 18 Mart’ta Çanakkale Köprüsü’nü açtık. Yakın tarihimizin en büyük zaferini elde ettiğimiz yerde boğazlarımıza dördüncü gerdanlığı taktık. Eksiklerimiz yok mudur? Elbette vardır. Ama Türkiye’ye yaşattığımız asırlık yatıımların yanında bunlar devede kulak. Hayat pahalılığı ile mücadelemiz bir yandan gelirleri artırarak bir yandan enflasyonu bastırarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kg 3,87 TL’ydi. Bu yıl ise taban fiyatı yüzde 73’ün üzerinde artırarak 6 TL 73 kuruşa alacağız. Desteklemeyi de yüzde 130’un üzerinde artış ile 33 kuruşa çıkarıyoruz. Ortalaması yüzde 75 artış ile 7 TL’den fabrikaya verebileceksiniz. AZERBAYCAN DEVLET BAŞKANI ALİYEV RİZELİLERE SESLENDİ Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan’dan önce yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Aziz kardeşlerim, yeniden Türkiye topraklarında olmaktan çok mutluyum. Azerbaycan’dan sizlere gönülden selamlar getirdim. Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a beni bu törene çağırdığı için teşekkür ederim. Bu havalimanı için de sizi yürekten tebrik ediyorum. Havalimanının açılışı hayırlı gelişmenin tezahürüdür. Kardeş Türkiye süratle gelişiyor. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibi olur, büyük güç sahibi oluyor. Havalimanları, barajlar, yollar, okullar Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Bütün bu işlerin merkezinde insan faktörü vardır. Sizinle beraber olmak benim için büyük bir mutluluktur. Biz her zaman biriz. Hoş günde de, zor günde de bir aradayız. Karabağ Savaşı bunu gösterdi. Savaşın ilk gününden son gününe kadar benim kardeşim yanımızdaydı. Kardeşlerimiz, halkımızın yanındaydı. Sayın Erdoğan’ın, ‘Azerbaycan yalnız değildir, Türkiye Azerbaycan’ın son anına kadar yanındadır’ demesi çok önemliydi. Azerbaycan bunu asla unutmayacak. Bugün de Karabağ’ın imarı için birlikte çalışıyoruz. Karabağ’da birçok Türk şirketi imar işi ile uğraşıyor. Biz dünya çapında birbirine en yakın ülkeleriz. Bizi hem dostuz hem kardeşiz ve artık resmen müttefikiz. Bu bize atalarımızın vasiyetidir. Biz bu vasiyete sahip çıkıyoruz. Rize’ye ilk kez geldim. Uçakla gelirken güzel manzarayı seyrederken Aziz Kardeşime dedim ki, ‘Burası cennete benziyor.’. Kardeşimin memleketindeyim. Rize Türk ldünyasına büyük bir lider bahşetmiştir. Bütün Türk dünyası sizinle gurur duyuyor. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Azerbaycan birliği… ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU: YAPAMAYACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı konuşmada, “Bugün Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışı ile hafızalardan silinmeyecek bir gün daha yaşıyoruz. Karadeniz’e kıyısı bulunan ve Karadeniz havzasındaki komşu ülkelerle ilişkilerimize katkı sunacaktır. Tamamen Türk mühendis ve çalışanlarının yaptığı Rize-Artvin Havalimanı büyük ve güçlü Türkiye adına dünyaya önemli bir mesajdır. Yapamayacağımız bir şey olmadığını götermiştir. Havalimanının yapımında emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Geleceğimize ışık tutacak her projede yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun.” dedi. AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM: İŞTE TÜRKİYE’NİN GÜCÜ AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da törende yaptığı açıklamada, “Bugün coşkunuza ortak olmak için buradayız. Bu havalimanı Ordu-Giresun’dan sonra dolgu alana yapılan 2’nci havalimanımız. Dünyada sadece 5 tane var. 2’si nerede Türkiye’de. Türkiye’nin neresinde, Karadeniz’inde… Hayırlı olsun. 2002 yılında bu yola çıktığımızda Cumhurbaşkanımız dedi ki, “Havayolunu milletin yolu yapacağız” dedi. Biz de, ‘Baş üstüne’ dedik. Hava yolu halkın yolu oldu mu? Oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Siz arkamızda olduğunuz sürece ‘Durmak yok yola devam.’ “ifadelerini kullandı. RİZE-ARTVİN HAVALİMANI’NIN ÖZELLİKLERİ Sabah Gazetesi