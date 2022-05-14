Son dakika: Gürcistan’da korkutan deprem! Türkiye’de de hissedildi

Son dakika haberi… AFAD’dan yapılan son dakika deprem açıklamasına göre, Gürcistan’ın Ninotsminda kenti yakınlarında saat 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kars ve Ardahan gibi illerden de hissedildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gürcistan‘ın, Ermenistan sınırında bulunan Ninotsminda kenti yakınlarında saat 20.14’te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD DUYURDU

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 8.61 kilometre altında meydana geldi.

TÜRKİYE’DE DE HİSSEDİLDİ

Ninotsminda kenti yakınlarındaki deprem, Kars ve Ardahan gibi şehirlerden de hissedildi.

https://www.mynet.com/son-dakika-gurcistan-da-korkutan-deprem-turkiye-de-de-hissedildi-110106955879