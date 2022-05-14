Noktalı yerlere dilediğiniz ismi yazın… Yırtarsınız

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Fuat Uğur

Aşağıda Yargıtay’ın ince bir hukuki mühendislik örneğiyle ve 5’e 5 kararla yırtmasını sağladığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları var. Zaten terörü övme, Anayasal bir suç olan devleti aşağılama, tahkir ve tezyiften “ifade özgürlüğünü kullandığı” gerekçesiyle aklandı.

Anayasal koruma altındaki Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Tayyip Erdoğan hakkındaki hakaretlerinden de cezaevinde yatmayacak bir ceza miktarıyla kurtarıldı. Cumhurbaşkanı’nın Başbakanlığı dönemine ait paylaşımları ise kamu görevlisine hakaret kapsamına alındı.

CANAN HANIMI, MUHALEFETİ VE “İKTİDAR”I KUTLARIM

Öncelikle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu elde ettiği bu HUKUK ZAFERİ nedeniyle kutluyorum. Mahkemelerdeki duruşmaları hukukçu olan cübbeli 50 milletvekiliyle izleyen, Türkiye’nin mütareke yıllarındaki halinden hiç de farklı durumda olmadığını bize hatırlatarak duruşmalarda hazır ve nazır bulunan AB temsilcileriyle Batı ülkelerinin büyükelçilerini, konsoloslarını da tebrik ederim.

Bu arada duruşmalara Cumhurbaşkanı ve 15 Temmuz Şehitleri aileleri adına katılan müdahil üç beş avukatı, ülkesini müstemleke yapmaya kararlı muhalif milletvekilleri, mütareke medyası mensupları karşısında yapayalnız bırakan “İKTİDARI”, muktedir olmak yerine liderine diktatör diyenlere bu sahayı teslim ettikleri için kutlarım!

KAFTANCIOĞLU’NUN DURUŞMALARDAKİ TEHDİTLERİ VE MÜDAHİL AVUKATA GÖNDERİLEN MERMİ

Canan Kaftancıoğlu’nu, müktesebatında önemli bir yere sahip olan sol terör örgütlerinden edindiği tecrübeyle, mahkemede kendisine soru yönelten; 15 Temmuz Şehitleri adına duruşmalara müdahil olarak katılan avukatları ve Cumhurbaşkanı’nın avukatlarını “Normal hukuk düzenine geçildiğinde hepinizden tek tek hesap soracağız” diye tehdit edebilecek cüretkârlığı gösterdiği için ayrıca tebrik ederim. Bu tehditlerin ardından hemen iki gün sonra müdahil avukatlardan Cem Kaya’nın ofisine terör örgütü DHKP-C tarafından MERMİ ve Kalaşnikof fotoğraflarının gönderilmiş olmasının Canan Kaftancıoğlu’nun başarılarını taçlandırmada ne kadar önemli bir rolünün olduğunu eklemek yanlış olmaz.

Şimdi… Aşağıda Canan Kaftancıoğlu’nun ikisi “aklandığı”, biri de az bir cezayla cezaevine girmeden sıvandığı davalara konu olan Twitter paylaşımlarından seçmeler var.

Parantez içindeki noktalı yerlerde kimin adının olduğunu biliyorsunuz.

Sizden ricam bir empati yapın, o nokta noktalı yerlere kendi adınızı yazın. Bakalım ne hissediyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra eğer canınız yandıysa o noktalı yerlere Canan Kaftancıoğlu’na sırf ifade hürriyetini kullandığı için “ceza” verildiğini ileri süren muhalif liderlerin, akademisyenlerin, medya mensuplarının isimlerini koyun. En azından içiniz soğur. Garantisi var çünkü, Yargıtay sizi cezaevine sokmamayı başarabiliyor.

Ama durun, durun!!!

Sakın bu dediğimi yapıp da paylaşayım demeyin. Bilmeniz gereken bir şey var. Onlar kurtulur, zaferlerini kutlarlar ama sen kurtulamazsın, cezaevinde alırsın soluğu. O ince hukuki mühendisliklerden nasibinizi alacağınızı sanıyorsanız yanılırsınız.

İŞTE CANAN KAFTANCIOĞLU’NUN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Bir şey önericem. Tarih ve saat belirleyip hepimiz aynı anda (…)’ye hakaret etsek? Yanmış devreler normale döner belki.

(…)’nin ağzına taktık susturucuyu, sıra sende.

Nasıl söylesem ama ilk harflere baksana Hırsız (…)

(…)kadına yumruk attı diyenlere ben şaşırıyorum. Adam ülkenin anasını bellemiş, yumruk ne ki?

Kılıçdaroğlu Alevi, Demirtaş Zaza, (…) Hırsız.

(…) Allah belanı versin senin. Aç tazminat davasını, alırsan boğazından helal lokma geçmiş olur sayemde. Zıvanadan çıkarttın iyice.

Şiştt, sessiz olun. (…) kapattığını sanıyor, Salak!

“(…) neredesin, Allah belanı versin.” Şimdiki sloganımız bu.

Kitle, hırsız, katil (…) (…) sloganları eşliğinde Feriköy’e yürüyor.

(…) “Asıl hedef benim” diyor. Hedef değil, asıl hırsız sensin!

Bir duvarın üzerinde “O… çocuğu (…)” yazan o korkunç, alçakça hakareti paylaşıp altına yazdığı satırlar şöyle:

Günün özeti. Ben yazmadım, miki yazdı!

PAYLAŞIMLAR ESKİ OLUNCA SUÇ DEVAM ETMEZ Mİ?

Yukarıdaki hakaretler 2013-2014 yılına ait. Yani Türkiye’yi Batı’ya teslim etme operasyonunun bir parçası olarak Gezi kalkışmasının yaşandığı dönem. Diyorlar ki 8-9 yıllık paylaşımlar. Ama hukukta TEMADİ EDEN SUÇ diye kavram var. Yani SÜREGİDEN, UZAYAN anlamında. Canan Kaftancıoğlu bu paylaşımları silmiyor. Onlar orada durdukça da suç eylemi devam ediyor. Nitekim kendisine duruşmalarda “Bunları neden silmiyorsunuz” diye sorulduğunda “Silmiyorum çünkü bugün de aynı yerde duruyorum” diye cevap verdi.

Yukarıda söyledim, duruşmalarda 15 Temmuz Şehitleri adına müdahil avukatlar da vardı. Çünkü darbeye direnen insanlara “Tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah’ınız sizin de belanızı versin” diyerek iftira atan, hakaret eden Kaftancıoğlu’ndan hesap soruyorlardı. Darbe gecesi sadece FETÖ’cü darbecilere karşı direnenlere hakaret etti Canan Kaftancıoğlu. Meclis’in bombalanmasının sebebinin de İktidara bir “mağduriyet” oluşturma amaçlı olduğunu yazabilecek denli gözü döndü.

Terör örgütü MLKP’nin kurucularından terörist Hasan Ocak’ın ölümü nedeniyle “Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam” diye paylaşım yapabilen birinin karmaşık ve saplantılı ruh halinin ne denli tehlikeli olduğu ortada.

KABUL ETMEDİĞİ TEK TWEET VE İLGİNÇ SEBEBİ

Canan Kaftancıoğlu bir tek aşağıdaki tweetini kabul etmedi duruşmalarda:

“24 Nisan 2012’de: Tarihte Bugün, Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15’de Taksim’de.”

Müdahil avukat sordu “Hesap size ait değil mi?” diye. Kendisinin olduğunu belirterek “Hesap bana ait ama Tweet bana ait değil” dedi.

Yalan tabii. Ama bir açıklaması var. O da Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP tabanını kastederek “ürkütmeyelim vakvakları” ricası.

Canan Kaftancıoğlu’nun kendisine destek veren iki isimle ilgili geçmişte attığı iki tweetle bitirelim bu “eğlenceli” yazıyı.

“N. Alçı ‘Ahmet Şık tutuklanıncaya kadar kim tanıyordu?’ diyor. Ahmet gazeteci olduğu, senin gibi medya maymunu olmadığı içindir.”

“Sivas katliamı nedeniyle panel yapan bir kurumun T. Karamollaoğlu’nu panelist olarak davet etmesi kaç puan? Katil aklama sanatı.”

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/627027.aspx