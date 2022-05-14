Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda Ayşe Çağırır ve Büşra Işıldar çeyrek finale yükseldi

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 6. gün sona erdi.

Emrah Oktay

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonanın 6. gününde 48, 57 ve 75 kilolarda son 16 turu maçları yapıldı. Milli boksörlerden Ayşe Çağırır 48, Büşra Işıldar ise 75 kiloda ringe çıktı.

Fransız Rim Bennama ile karşılaşan Ayşe, rakibini 5-0’lık skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Brezilyalı Viviane Pereira ile mücadele eden Büşra ise müsabakayı 3-2 kazanarak çeyrek finalist oldu.

Şampiyonada bugün yapılan maçlarda sıkletlere göre tur atlayan boksörler şöyle:

48 kilo: Ayşe Çağırır (Türkiye), Demie-Jade Resztan (İngiltere), Aldana Florencia Lopez (Arjantin), Tayonis Anaonis Cadeno Rojas (Venezuela), Hanna Okhota (Ukrayna), Sevda Yuliyanova Asenova (Bulgaristan), Nitu Nitu (Hindistan), Alua Balkibekova (Kazakistan)

57 kilo: Karina Ibragimova (Kazakistan), Michaela Walsh (İrlanda Cumhuriyeti), Jucielen Romeu (Brezilya), Yu-Ting Lin (Tayvan), Irma Testa (İtalya), Sitora Turdibekova (Özbekistan), Manisha (Hindistan), Namuun Monkhor (Moğolistan)

75 kilo: Büşra Işıldar (Türkiye), Tammara Thibeault (Kanada), Caitlin Anne Parker (Avustralya), Rady Adosinda Gramane (Mozambik), Karolina Makhno (Ukrayna), Atheyna Bylon (Panama), Davina Myrha Michel (Fransa), Kerry Davis (İngiltere).

Yarın 5 milli boksör çeyrek final arayacak

Şampiyonaya yarın gündüz ve akşam seansında 50, 52, 54, 60, 63 ve 66 kiloda yapılacak son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Türkiye’den 5 milli sporcu ringe çıkacak.

Gündüz seansında 52 kiloda Beyza Saraçoğlu, Brezilyalı Caroline de Almeida, 54 kiloda Hatice Akbaş Ermenistan’dan Ekaterina Sycheva, 63 kiloda ise Gizem Özer, Yunanistan’dan Olga Pavlina Papadatou ile karşılaşacak.

Akşam seansında ise olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda Cezayir’den Roumaysa Boualam, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ise 66 kiloda ABD’li Arika Melek Skoog ile dövüşecek.

https://www.aa.com.tr/tr/spor/kadinlar-dunya-boks-sampiyonasinda-ayse-cagirir-ve-busra-isildar-ceyrek-finale-yukseldi/2588211