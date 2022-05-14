Büyükada bulunan tarihi sarnıcın arkasındaki gerçekler ortaya çıktı!

Gazetemiz sır gibi saklanan 1938 tarihli Büyükada’nın halihazır paftalarına ulaştı. Paftalarda bir çok gerçek su üstüne çıktı.

Büyükada‘da İSKİ’nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen su sarnıcı kalıntıları bulundu. Tarihi Büyükada Rum Panayia Kilisesi’ne ait olan alanda Bizans döneminden kalma olduğu tahmin edilen tarihi sarnıcın 2,5 metre boyunda duvarları harçlarla kuvvetlendirilmiş olduğu görüldü. Bizanslılar Ada dışından gelen suları açık ve kapalı sarnıçlarda topluyorlardı. Bunun da nedeni Ada’nın su gereksiniminin karşılanması kadar, atların da susuz kalmamasıydı.

Gazetemiz sır gibi saklanan 1938 tarihli Büyükada’nın halihazır paftalarına ulaştı.

Haritayı inceleme başladığımızda,

373 rakamının sağ tarafında pembe bir alan var. O pembe alanın sağ üst köşesi kazıda ortaya çıkan sarnıcın olduğu yer. O paftanın yukarısında 377 rakamı var. Onun sol tarafında pembe bir alan var, üzerinde kilise yazıyor. Bu şu an ki mevcut kilise Rum Panayia Kilisesi.

377 rakamının hemen yanındaki beyaz alan ise

Bu alanın 377 rakamlı yere yakın kalan taraf, şu an İETT araçları şoförlerinin oturduğu yer, kule gibi binanın olduğu yer.

Onun altı şu an meydan olan kısım. Pembe renkli alan da dini yapı alanı. Kilise olan yerleri pembe renkle paftalamışlar, renklendirmişler. Şu an orası meydan. 1938 tarihli halihazır paftalarında burada kilise kalıntıları varmış zaten.

Sol tarafa geldiğimizde, meydanda 8’gen şeklinde olan yer saat kulesi. Burası da pembe renkle paftalanmış. Yani burasıda korunması gereken yer olarak işaretlenmiş.

Buranın sol altında yeşil bir oval alan var. Üzerinde park yazıyor. Burası ise Aya Yani Kilisesinin ama 1927 yılında yıkılmış, 1938 yılında da yeşil park alanına çevirmişler ama diğer pembe olarak renklendirilen alanlar dini yapı alanı olarak işaretlenmiş.Yani sarnıcın olduğu bölüm etrafıyla beraber dini yapı alanı olarak işaretlenmiş.

Bilhassa sarnıcın olduğu yer dini yapı alanı olarak işaretlenmiş.

Şükrü ABANOZ

https://www.adagazetesi.com.tr/buyukada-bulunan-tarihi-sarnicin-arkasindaki-gercekler-ortaya-cikti.html